14 milyon dava düşecek 40 milyar lira getirecek

-Hyundai, LG, Daelim, SK ve Hanwha şirketlerinin üst düzey yetkililerini kabul ettim. Güney Koreli firmalar Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü’nde yer aldı.

SK ve Daelim’in 1915 Çanakkale Köprüsü konsorsiyumunda da yer aldığını anımsattı:

- Hepsi Kanal İstanbul projesiyle de ilgileniyor. Çok ciddi önem veriyorlar.

Koreli şirketlerin Türkiye’de yatırımlarının olduğuna değindi:

- Türk mallarının Kore’ye daha fazla girmesini istiyoruz. Ayrıca savunma sanayiinde ortak projeler hayata geçirdik, geçireceğiz, çoğaltacağız. Fırtına obüsleri, Altay, füzeler müşterek yaptığımız projeler.

Ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı pakette yer alan imar barışını sorduk:

- Bir tarafta kentsel dönüşüm sürerken imar barışına neden ihtiyaç duyuldu?

- İmar barışı bana göre çok çok önemli. 14 milyon kadar dava düşecek. Onun bir de getirisi var. Devlete yaklaşık 40 milyarlık bir getirisi olacak. Ülke ekonomisine katkısı olacak. Daha da önemli olan boyut, vatandaşın “Benim akıbetim ne olacak , imar barışı ile birlikte ben evimi konutumu rahatlıkla yapabilecek miyim” sorunu çözülmüş olacak.

Dikey binalarla ilgili uyarısına işaret etti:

- İstanbul’daki bir konuşmamda, “Konutlarınızı artık dikey yapamayacaksınız, gerek Kiptaş ile yapın, gerekirse TOKİ ile yapın ama yatay mimari ile yapın” dedim. Halkımızın yatay mimari ile güzel eserler ortaya koymasını istiyoruz. TOKİ ile Kiptaş ile onlara yardımcı olma gayretinde olacağız.

Konu ile ilgili bazı hukuki sorunların olduğunu kaydetti:

-Büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, vatandaşların seçecekleri avukatlar bir araya gelsin diyoruz; böylece imar barışını gerçekleştirelim istiyoruz.

Kentsel dönüşümle ilgili de şu uyarıyı tekrarladı:

-Vatandaşlarımızın kentsel dönüşümde işlerini müteahhitlere kaptırmak yerine, dönüşümü Kiptaş veya TOKİ ile gerçekleştirmeleri daha sağlıklı, daha süratli olabilir.

14 milyon dava, devlete 40 milyar liralık kaynak…

İmar barışına yoğun ilgi olacak gibi görünüyor…

BAYRAM HARÇLIĞI MUTLULUK VESİLESİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a emekliye bayram ikramiyesini daha önce CHP’nin gündeme getirdiğini anımsattık, yanıtladı:



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’deki resmi ziyaretleri kapsamında Samsung firmasının tesislerini gezerek incelemelerde bulundu.

- Sayın Kılıçdaroğlu bizim attığımız adımlara hiçbir zaman olumlu yaklaşmamıştır. Bugüne kadar o hangi hayırlı adımı atabilmiş ki bu konunun onunla bir alakası olsun. Onun genel müdürlüğü sırasında SSK hastanelerine sağlam girenler hasta çıkıyorlardı. Biz ise sağlıkta köklü reformların ardından şimdi de Türkiye’yi şehir hastaneleriyle tanıştırıyoruz

Şehir hastanelerinden 5’incisini yarın Kayseri’de hizmete açacağını belirtti:

-Yüzü varsa gelsin Kılıçdaroğlu da görsün. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilerimize verilecek 1000 liralık destek, onlara bayram harçlığı, bir mutluluk vesilesi olarak telakki edilmelidir.

ONLAR NOT İNDİRİYOR BİZİM İHRACAT VE TURİZM GELİRİ ARTIYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a Standard & Poor’s’un not indirimini sorduk:

-S&P, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB’de BB-’ye indirdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

-S&P’nin Türkiye’nin notunu düşürme hadisesi yeni değil. Bunlara artık alıştık. Bunların bu kararları her zaman siyasidir, politiktir. Seçim öncesinde yine böyle bir adım attılar. Seçimden sonra bunlar bu yanlış kararı geri almak, yine geri adım atmak zorunda kalacaklardır.

Türkiye’nin yoluna kararlı şekilde devam ettiğini belirtti:

-Onlar not indiriyor, öbür tarafta ihracat çıkıyor. Turizmde şu an 40 milyon turiste gidiyoruz, 28-29 milyar dolar bir gelir bekliyoruz. Savunma sanayi konusunda gayet güzel adımlar atılıyor. Tüm göstergelerin iyi olduğu bir ortamda birilerinin not düşürmesinin bir anlamı yok. S&P’nin not düşürmesi Türkiye için herhangi bir şey ifade etmiyor.

BUHARA’DA OTEL YAPALIM





CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’a 30 güne kadar vizesiz seyahat kapısının açıldığını belirtip, sürdürdü:

- TİKA, Özbekistan’a bugüne kadar 25 milyon dolar yatırdı. Talimat verdik, 65 milyon dolara kadar çıkacak.

Bahaüddin Şah-ı Nakşibend külliyesine işaret etti:

- Burada inanç turizmini yaygınlaştırmamız lazım. THY Özbekistan’a seferlerini artıracak. Ayrıca Buhara’da kalenin tam karşısındaki alana otel düşünüyorlar. Bizim turizm sektöründen birilerini teşvik edebilirsek önemli anlam kazanacaktır.

SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ ÜRETİMLERE GİRECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a Güney Kore ile savunma sanayii alanındaki yeni işbirliklerinin ayrıntılarını sorduk, anlattı:

-Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Koreli muhatapları görüşmelerini sürdürüyor. Kore’nin füze olayında ciddi tecrübeleri var. Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda bizler A’dan Z’ye tedbirlerimizi almak zorundayız. Afrin’de, Fırat Kalkanı’nda bunun önemli olduğunu gördük.

-Kore ile ortak motor üretimi gündeme gelebilir mi?

-Olmaması için bir sebep yok. Her iki tarafın da yaklaşımları olumlu…

Bu konudaki sözlerini şu mesajla noktaladı:

-Savunma sanayiinde yeni bazı üretimlere de gireceğiz. Bunlarla birlikte askerimiz daha güçlü hale gelecek.