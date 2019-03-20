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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.03.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem sırasında kendini oturduğu çay ocağından dışarı atan adam kaçarken binalardan düşen kiremit ve beton parçalarından son anda kurtuldu. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • Denizlide deprem
  • Denizlide deprem
  • Denizlide deprem
  • Denizlide deprem
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Acıpayam’da sabah erken saatlerde meydana gelen ve 30 evin yıkıldığı depremde güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi. İlçede bir iş yerinin kameralarına yansıyan görüntülerde deprem olur olmaz panikleyen bir kişi çay ocağından can havliyle dışarı çıkıyor. Şahıs gibi başka vatandaşlar da büyük panik ve korku ile kendilerini iş yerleri ve evlerden dışarı atarak kaçışmaya başlıyor.

Bu esnada çay ocağından çıkan adam yola birkaç adım attığı esnada çatıdan kopan kiremit ve beton parçaları yola düşmeye başlıyor. Şahıs yukarıdan düşen bir kiremit parçasından ise kıl payı ile kurtuluyor.

Görüntülerde ayrıca park halindeki bir motosikletin görünür biçimde sallanması ise depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

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