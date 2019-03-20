Son dakika! Denizli'de şiddetli deprem... Peş peşe artçılar oldu, Antalya ve İzmir'den de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde

deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem, Denizli’nin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya'dan da hissedildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ, HASTALAR BAHÇEYE ÇIKARILDI

Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer ise paniğe neden olan artçılarla sallanmaya devam eden ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu arada Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar yatakları ile bahçeye çıkarıldı.

DEPREM SIRASINDA 1'İNCİ KATTAN ATLADI

Denizli'de deprem sırasında 1'inci kattan atlayan Feride Ordu yaralandı. Ordu, sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı. Acıpayam'ın kırsal mahallerinde bazı evlerde hasar meydana geldiği, herhangi bir can kaybı ve yaralanmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

16 ARTÇI DEPREM OLDU

Öte yandan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyüklükleri 2,1 ile 4,8 arasında değişen 16 artçı deprem yaşandı.

İzmir'de konuşlu Kızılay Bölge Afet Müdahale ekipleri, deprem haberinin ardından Denizli'nin Acıpayam ilçesine hareket etti.

Kızılay Denizli Şube görevlileri deprem bölgesinde ilk incelemelere başlarken, bölgede ihtiyaca yönelik sıcak yemek ve barınma üniteleri de hazır hale getirildi.

50'YE YAKIN EVDE HASAR OLUŞTU

Deprem nedeniyle Yeniköy, Karahöyük, Uçarı ve Gedikli mahallelerinde 50'ye yakın evde hasar oluştu.

Karahöyük Mahallesi'nde bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Aynı köyde yıkılan bir ahırda enkaz altında kalan 15 büyükbaş hayvanın kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, depremle ilgili şunları söyledi:

''Binalarda çatlamalar var ama can kaybı yok. Deprem; gece saat 4 civarında bir kere oldu. Daha sonra tekrar biraz önce 15 dakika önce; ben de hastanedeydim. Oradan ayrılırken kendi aracımda baktım ortalık sallanıyor. İşte o sırada esas büyük deprem oldu.

Bütün vatandaşlarımız dışarıda. Bizim en çok korktuğumuz çatılardan düşenlerin insanların üzerine düşmesini önlemek amacıyla şu anda ekiplerimiz de binaların diplerini boşaltmak için çalışıyorlar.

Yeşildere’ye yakın bir Ucarı köyümüz var. Orada muhtarımız aradı can kaybımız yok, gidip bakacağız birazdan. Binaların çatı katlarında çatlama olduğu, bacalarının sarsıntıyla düştüğü… Biz o yüzden korkuyoruz. Allah korusun daha büyük depremler yaşamayalım inşallah.

Biz özellikle çatıdan düşecek baca ve kiremit parçalarının vatandaşlarımızı yaralamasından korkuyoruz.''

DENİZLİ VALİ VEKİLİ: UZUN SÜRDÜ, İKİ ARTÇI OLDU

Denizli Vali Vekili Turan Atlamaz, son durumu anlattı:

''Şu ana kadar kent merkezinde herhangi bir şey olmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Kırsalda da bağlantılarımız devam ediyor. Ciddi bir sonuç bildirilmedi. Olacağına da ihtimal vermiyoruz. Sarsıntıyı bizzat yaşadık. Evet uzun sürdü, iki artçı oldu. Halk panik halinde caddelere çıkmış durumda. Şu anda somut bir şey bize intikal etmedi. Ancak kırsalda bildiğiniz gibi metruk bir hayli ev oluyor. Can kaybı ve yaralı konusunda bir bilgi gelmedi.

Geçmişte Denizlimiz deprem yaşamış bir bölgemiz. Ara ara böyle sarsıntılar olması, bilim insanlarımızın bildirdiğine göre; muhtemel şiddetli depremle ilgili enerji bölünmesi olduğunu söylüyorlar.

İki artçı sarsıntı daha oldu, son derece düşüktü. Son iki artçının olmasını uzman arkadaşlarımız olumlu olarak bildiriyor.''

YENİKÖY MAHALLE MUHTARI MEHMET BİÇER: VATANDAŞLARA EVLERE GİRMEMELERİNİ ANONS ETTİM

Yeniköy Mahallesi muhtarı Mehmet Biçer, ''5-6 evimizde hasarlar var. Girilmeyecek durumda. Yaralanma ve can kaybımız yok. Vatandaşlara evlere girilmemesi için anons ettim. Ben de evleri dolaşıyorum. Can kaybı yok ama girilmeyecek 5-6 ev var. Evlerin duvarlarında çatlaklar var. Bizim yerleşim alanımızda zeminimiz kaya. Merkez üssü bizim köyümüz, 8 km… Ankara Kızılay merkezinden aradılar, kaymakam beyimizle, belediye başkanımız irtibat halindeyiz'' dedi.

Kumavşarı Mahallaesi Muhtarı Kemal Çakır da ''Bizim birkaç bacamız kırıldı. Ama sıkıntımız yok çok şükür. Panik havası oluştu sokağa çıktı herkes. Biz de korktuk. Mahalleyi dolaşıp geldim, birkaç yerde bacalar devrildi dediler. Çok şükür çok büyük bir sıkıntımız yok'' diye konuştu.

Uçarı Mahallesi Muhtarı Serkan Aydın da ''15 tane köy evi yıkıldı şu anda. Bunların 10-11 tanesinde yaşayan var. Göçük altında yok, tespit ettiğimiz yok. Bir saat oldu olay, herkes gelmeye çalışıyor. Kerpiç evlerimizin çoğu yıkıldı'' ifadelerini kullandı.

'BUNUN ARKASINDAN GELEBİLECEK DEPREM İÇİN NET BİR ŞEY KONUŞMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Kocaeli Üniversitesi'nde Jeofizik Bölümü öğretim üyesi Şerif Barış, korkutan depremle ilgili şunları söyledi:

''5,5 kuvvetli bir deprem. Derinliği 10-12 km civarında verilmiş. Dayanıksız binalarda hasar yapabilecek bir deprem. Bunun arkasından gelebilecek deprem için net bir şey konuşmak mümkün değil. Evlerinde çatlak ve hasar varsa insanların o evlere girmemesi tavsiyesinde bulunuyorum. Bu istenmeyen bir olay ama Türkiye’nin bunları aşması lazım. Bizim bu depremlere alışık olmamız ve hazır olmamız gerekiyor.

HOLLANDALI UZMAN DEPREMİ BİLDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Son zamanlarda Hollandalı uzman depremi bildiğini söylüyor. Biz depremi belirlemeyle uğraşıyoruz ama insanların bunu beklemeden önce insanların mobilyalarını eşyalarını sabitlemeleri ve kendilerini korumayı öğrenmesi lazım. Ben geçmiş olsun diyorum.''

AFAD DANŞMA KURULU ÜYESİ PROF. DR. ORHAN TATAR: ARTÇILARA DİKKAT

AFAD Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar da korkutan depremle ilgili şöyle dedi:

''Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. can kaybı olmaması son derece sevindirici. Saat 09,34'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Acıpayam'ın 7 km doğusunda merkez üssü bulunuyor.

Baktığımızda depremden hemen sonra yaklaşık 27-30 civarında artçı sarsıntının meydana geldiğini görüyoruz. Bir tanesi dikkat çekici 4.8 büyüklüğüne ulaşmış... Tabi depremin oluşturduğu etki çok önemli. Baktığımızda bölge tamamen Acıpayam Ovası içerisindeki bir zemin üzerinde. Bütün artçılar da, ana şokun da merkez üssü bu bölgeye düşüyor.

Buralardaki yerleşim yerinde oturan vatandaşlarımızın, büyüklüğü 5'e kadar çıkabilecek artçılara dikkat etmeleri gerekiyor.''

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KONUSUNDA FARKLI DEĞERLER VAR

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin büyüklüğü konusunda farklı değerler olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

''Bu depremin büyüklüğü konusunda farklı değerler var. Kısa bir süre bekleyip gerçek büyüklüğünün kaç olduğunu bilmek lazım. Arkasından üç önemli artçı oldu. Bu artçılar bir süre daha sürecektir.

Depremin olduğu bölge; Fethiye’den başlayıp Burdur’a uzanan bir fay vardır. Bunun içerisinde çok sayıda fay mevcuttur. Bugün olan deprem o faylardan bir tanesinin kırılması.

1970’de Burdur’da, 1971’de Fethiye’de 7 büyüklüğünü aşan depremler olmuştur. Türkiye’nin önemli deprem faylarından birisidir.

Çatlama, kırılma gibi olaylar varsa bunların yetkililer tarafından incelenene kadar binalara girilmemesi iyi olur diye düşünüyorum.''