Son dakika... Acıpayam Kaymakamı açıkladı: 'Okullar tatil edildi'

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AA muhabirine açıklama yapan Karahan, Acıpayam ilçesinde saat 09.34'te meydana gelen deprem sonrası AFAD ekiplerinin çalışma başlattığını ifade etti.

Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yok. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Yeşildere köyünde bir iki binanın duvarında çatlak oluştu. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür." dedi.

Öte yandan deprem tüm Ege Bölgesi ile Güney Marmara kentlerinde de hissedildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan deprem nedeniyle Oğuz ve Yeşildere mahallelerinde eski toprak yapılardan bazıları yıkıldı ve çatlaklar oluştu.



Denizli Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.34'te meydana gelen ve merkez üssü Acıpayam ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi olan 5,5 büyüklüğündeki

depremin ardından Valilik koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların deprem bölgesine intikal ederek çalışmalara başladığı aktarıldı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen depremde Oğuz ve Yeşildere mahallelerinde eski toprak yapılardan bazılarının yıkıldığı ve çatlakların oluştuğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımız eşgüdüm içinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir. "

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN ZOLAN: DEPREMİ CİDDİ ŞEKİLDE HİSSETTİK

Depremi ciddi şekilde hissettiklerini söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, son durumu şöyle anlattı:

''Eve girmekte insanlar tedirgin, girmiyorlar. Ama birkaç saat içerisinde de o konuda hedefe ulaşacağız. Halkımızı bu konuda bilgilendirmeler yapıyoruz.

Ben toplantıdaydım, bir il çalışmamız vardı. Oturuyorduk, bayağı bir sarsıntı oldu. Tabi oraya 50-60 km mesafedeyiz. O mesafeden bile ciddi bir şekilde hissettik. Acaba dedik masa mı… Herkes ayağa kalktı, ciddi mesafe olmasına rağmen hissettik. Sonra da arkadaşlarımızla temasa geçtik.

Merkez üssü olan bölgelerde hasarımız var. Orada arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Bir evde bir yangınla ilgili ihbar geldi. Ona da itfaiye ekiplerimiz müdahale ettiler. Kırsal mahallemizde, iki katlı yapılarımızın olduğu bir bölge. İki katlı, ahşap veya betonarme karışımı olan yapıyorlar. Hasar bilgileri geldi ancak hayati anlamda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor.''

ÖĞRENCİLER DERSTE DEPREM KONUSUNU İŞLERKEN DEPREM OLDU

Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 20 saniye sürdü. Deprem sırasında büyük panik yaşandı. Depremin hemen ardından okullarda korku dolu anlar yaşanırken sınıflar boşaltılarak öğrenciler okul bahçelerinde güvenli alanlara toplandı. Küçük yaştaki bazı öğrencilerin ise yaşadıkları korkudan dolayı ağladıkları gözlendi.

Özel bir lisenin coğrafya öğretmeni, derste deprem konusunu işlerken deprem olduğunu ve hemen dışarı çıktıklarını belirtti.

Depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Acıpayam’da ise vatandaşlar sokaklara döküldü.