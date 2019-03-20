Depremde enkaza dönen evde yangın çıktı, aile sinir krizleri geçirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDepremde enkaza dönen evde yangın çıktı, aile sinir krizleri geçirdi
GeriGündem Depremde enkaza dönen evde yangın çıktı, aile sinir krizleri geçirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
20.03.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Depremde enkaza dönen evde yangın çıktı, aile sinir krizleri geçirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Denizli’nin Apıcayam ilçesinde deprem sırasında yıkılan bir evde yangın çıktı. Aile, enkaz alanında sinir krizi geçirirken bölgede onlarca evde hasar olduğu belirtiliyor.

85
  • Denizlide deprem
  • Denizlide deprem
  • Denizlide deprem
  • Denizlide deprem
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sabah 09.34’de 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde birçok ev hasar görürken ilçenin Karahöyük Mahallesi'nde yıkılan bir evde yangın çıktı. Muhammed Arman’a ait olduğu öğrenilen evdeki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Deprem nedeniyle evin büyük bir bölümü enkaza dönüştü. Aile bireyleri enkaza dönen evin önünde sinir krizleri geçirdi. Birbirine sarılarak ağlayan aile üyelerini yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Deprem nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintileri yaşanırken kentteki tüm kurtarma ekipleri enkaz alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Depremde enkaza dönen evde yangın çıktı, aile sinir krizleri geçirdi

Denizlide şiddetli deprem... Peş peşe artçılar oldu
Denizli'de şiddetli deprem... Peş peşe artçılar oldu
Acıpayam Kaymakamı açıkladı: Okullar tatil edildi
Acıpayam Kaymakamı açıkladı: 'Okullar tatil edildi'
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Denizli'de art arda şiddetli depremler! Camilerden bu anons yapılıyor

Evlerini o halde görünce gözyaşlarına boğuldular

Acıpayam Kaymakamı açıkladı: 'Okullar tatil edildi'

Ankara'da belediye otobüsünde şoke eden olay! Genç kız çığlık atınca....