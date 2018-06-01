Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilde CEO'yu açıkladı

- (Erken seçim kararı) Tabi bu bizden kaynaklanan bir durum değil. 18 ay gibi bir süreç söz konusuydu. Fakat ana muhalefet sürekli bir erken seçim talebi içinde oldu. Daha sonra şu anda Cumhur İttifakı’nı oluşturduğumuz sayın Bahçeli’nin de böyle bir talebi zuhur edince biz arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Fakat grup toplantısını yaptığım günün erkesinde de benim sayın Bahçeli ile bir randevum vardı. Bu açıklama da yapılınca ben hemen gerek sayın başbakan gerek icradan arkadaşlarımla kısa bir görüşme yaptık. Bu görüşme ile birlikte de ben grup konuşmamda buna değinmemle birlikte biz bu adımı artık atalım dedik.



Bir defa sürekli Türkiye’yi bir erken seçim karmaşası ve dedikodusu içinde tutmamın piyasalarda meydana getirdiği olumsuzluklar söz konusu. Aslında bizim ekonomik olarak Türkiye’nin durumunda bir sıkıntımız söz konusu değil. Ama tabi bu uluslararası piyasalara pek olumlu bir yansıma yapmıyordu. Onlar yine burada bir puslu havayı sevdiler. Biz 2019’da zaten bakanlık sistemine geçiyoruz. 16 Nisan’da bunun ilk adımını zaten attık. Ama asıl büyük adım 2019’da olacaktı. Baktık bunlar baya hevesliler baya kararlılar böyle bir Cumhur İttifakı da oluşunca bu adımı atalım dedik. Arkadaşlarımın da bu konudaki kararlılığı ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin kararlılığı BBP’nin biz sürece katılıyoruz demesiyle bu adımı atmış olduk.



'SEÇİM 1. TURDA BİTECEK'

- Siyasete gençlikten itibaren başladım. Partimizi kurduktan itibaren durmaksızın çalıştık. Şahsım üzerinde halkımın ciddi bir ittifakı var ve parlamentonun oluşumunda da hamd olsun diğer partilere mukayese edilemeyecek derecede orada da önemli bir fark söz konusu.

Şu anda da kamuoyu araştırmalarına baktığımızda bir sıkıntı söz konusu değil. Seçimin birinci turda açık ve net biteceği görünüyor. 300'ün üzerinde milletvekilini hedefliyoruz.



'YERLİ OTOMOBİLİN CEO'SU MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ'

- Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız. Yerli otomobil projesinde Mehmet Gürcan Karakaş'la yola çıkıyoruz.



MUHARREM İNCE'NİN GÜLEN İDDİASI

- İnce yalan söylüyor. bunu ispat etmezsen namertsin dedim. Dava açtım, bu gidişle çok dava açacağız. Siyasi rant elde etmek istiyor, özür dileyeceksin arkadaş. Biz icazeti kimden alacağımızı çok iyi biliriz. Milletimin verdiği kararla iktidar olduk. İnce namusluysa isim versin. 85 koliyi ABD'nin Adalet Bakanlığı'na teslim ettik.



'MHP İLE İTTİFAKIN SEÇİMDEN SONRA DEVAM ETMESİ TEMENNİMİZDİR'

- Cumhur İttifakı'nı güçlendirerek sürdürmemiz lazım. Seçimden sonra da devam etmesi bizim temennimizdir. Hedefimiz Parlamento'yu güçlü kılmak. Meclis güçlü olursa MHP'lilerden de yararlanırız. Şu anda arkadaşlarımız görüşüyorlar ama MHP ortak mitinge zannediyorum pek sıcak bakmıyor. Eğer sıcak bakarsa memnuniyetle ortak miting yapabiliriz.





'ŞİRAZESİNDEN ÇIKTI'

(Muharrem İnce sorusu üzerine) Partide ziyaretimize geldiği zaman böyle bir meydan süreci işleyeceğine ihtimal vermiyordum ama şimdi baktım şirazesinden çıktı. Bay Kemal, onunla ilgili biliyorsunuz, 'Bizim cumhurbaşkanı adayımız şöyle yumuşak olacak, şöyle kibar olacak bilmem ne' diyordu ama baştan ne kibarlık kaldı, ne bir şey kaldı. Tabii hiç önemli değil, biz siyasetin bu ülkede bugüne kadar nasıl yapıldığını bilenlerdeniz. Biz de karşımızdakilerin anladığı dilden konuşuruz.



'İÇERİDEKİ KİŞİ HANGİ YÜZLE ADAY OLUYOR'

(Selahattin Demirtaş) Şu andaki cumhurbaşkanı adaylarının -bizim dışımızda- hepsinin söylediği tek söz var, nedir? 'Dışarı çıkmalı ve faaliyetini sürdürmeli'. Bunların millilik, yerlilik, adalet anlayışı bu. Demokrasi bu değil. Siyaset bu değil. Bu ülkeyi yakıp yıkacak, ondan sonra da buna 'Çık, faaliyetini de istediğin gibi sürdür' diyeceksin. Böyle bir şey olamaz. Ben bu noktada adaletin bir an önce tecellisiyle, adaletin bunlara gereken dersi vereceğine de inanıyorum. Kürt kardeşlerimin haklarını hep savundum. İnkar politikalarına her zaman meydan okuduk. İçerdeki kişi hangi yüzle aday oluyor? Kürt kardeşlerim gereken yanıtı verecektir.



3. HAVALİMANI

İsim konusunda sabırlı olunmalı. Atatürk Havalimanı var, olmayan isim vermek faydalı olur.





BEDELLİ ASKERLİK

Seçimden sonra bu konuyu Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı ile konuşuruz. Gereken adımı atarız.









