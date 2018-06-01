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    Son dakika! Erdoğan'dan Uber açıklaması: O iş bitti!

    Hürriyet Haber
    01.06.2018 - 22:07 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir de bu Uber, muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Geçenlerde bunu zaten Sayın Başbakan açıkladı. Bizim taksicilik sistemimiz var kardeşim, nereden çıktı bu iş? Avrupa'da varmış, bana ne Avrupa'dan. Bunun kararını biz vereceğiz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

    “Sizlerin ekonomik olarak yükünü hafifletecek müjdeleri paylaşmak istiyorum. İlk müjdem sizin katma değer vergisine ilişkin olacak. KDV ödeyelim ama basit olsun, ödeyebileceğimiz kadar olsun dediniz. Arkadaşlarımız sizlerle bir araya geldiler. Bu soruna sizlerle beraber çözüm geliştirdiler. Artık her aya yolculardan tahsil ettiğiniz KDV dahil hasılatının yüzde 1,5'ini KDV olarak maliyeye ödeyeceksiniz"

    UBER AÇIKLAMASI

    Erdoğan Uber tartışmalarına da değinerek şunları ifade etti:

    "Bir de bu Uber, muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Geçenlerde bunu zaten Sayın Başbakan açıkladı. Bizim taksicilik sistemimiz var kardeşim, nereden çıktı bu iş? Avrupa'da varmış, bana ne Avrupa'dan. Bunun kararını biz vereceğiz. Bu konuyla ilgili Sayın Vali, bütün yetki sizde. İçişleri Bakanlığımız talimatı verdi. Öyle kendine göre yok özel taksicilik sistemi mi, Uber mi, bilmem ne, yok böyle bir şey, kusura bakmasınlar. Bunların üzerine trafik gidecek, gereğini yapacak. Çünkü biz taksilerimizin, taksicilerimizin hakkını birilerine kaptıramayız, yedirtemeyiz."

    Etiketler: açıklama , son dakika , gündem
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