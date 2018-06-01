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    Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

    Hürriyet Haber
    01.06.2018 - 23:48 | Son Güncelleme:

    Mehmet Gürcan Karakaş kimdir sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil açıklamalarının ardından araştırılan isimler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yerli otomobil projesi için Mehmet Gürcan Karakaş ile yola çıkıyoruz. Mehmet Gürcan Karakaş yerli otomobilin CEO'su olacak.' dedi. Peki, Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

    Gürcan Karakaş 1965 Antalya Akseki doğumlu. 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Karakaş, aynı yıl Aselsan’da çalışmaya başladı. 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş’de görev alan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach’ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı. 1995 yılında Bursa’da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal’da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı. 2007 yılında Bosch’un Almanya’daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

    ALMANYA’NIN EN İYİ 100 YÖNETİCİSİNDEN BİRİ

    Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, 2011 yılında Gürcan Karakaş’ı Almanya’nın en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak seçmişti. Gazetede Karakaş’ın Bosch firmasında ve Bosch’un son yıllarda artan başarısında çok önemli bir role sahip olduğu yazıldı. 53 yaşındaki Karakaş’ın Bosch Grubu içinde şirketin üçüncü kademe yöneticileri arasına yükselen ilk yabancı kökenli kişi olduğu da belirtilmişti.

    Etiketler: Mehmet Gürcan Karakaş , Mehmet Gürcan Karakaş kimdir , yerli otomobil , gündem
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