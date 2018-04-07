CHP’nin Çorum mitinginde olay! Rabia işareti yapınca…

Hürriyet Meydanı'nda yapılan mitingine katılan Gökhan Ç. (46) isimli kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, eliyle Rabia işareti yaptı. Bağırarak Kılıçdaroğlu'na sesini duyurmaya çalışan Gökhan Ç., çevredeki vatandaşların emniyet güçlerine haber vermesiyle miting alanından dışarı çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin gözetiminde miting alanının dışına çıkarılan Gökhan Ç., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü, soruşturma başlatıldı.