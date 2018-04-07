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    CHP’nin Çorum mitinginde olay! Rabia işareti yapınca…

    DHA
    07.04.2018 - 14:23 | Son Güncelleme:

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun şeker fabrikalarının satışına karşı Çorum'da düzenlenen mitingde konuşma sırada bir kişini eliyle rabia işareti yapması üzerine gözaltına alındı.

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    • CHP’nin Çorum mitinginde olay
    • CHP’nin Çorum mitinginde olay
    • CHP’nin Çorum mitinginde olay
    • CHP’nin Çorum mitinginde olay

    Hürriyet Meydanı'nda yapılan mitingine katılan Gökhan Ç. (46) isimli kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, eliyle Rabia işareti yaptı. Bağırarak Kılıçdaroğlu'na sesini duyurmaya çalışan Gökhan Ç., çevredeki vatandaşların emniyet güçlerine haber vermesiyle miting alanından dışarı çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin gözetiminde miting alanının dışına çıkarılan Gökhan Ç., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü, soruşturma başlatıldı.

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    Etiketler: çorum mitingi , Gözaltı , gündem
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