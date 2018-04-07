Kılıçdaroğlu: Şeker vatandır, vatan satılamaz

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle: "Bu miting bir parti mitingi değildir. Cumhuriyet mitingidir, vatan mitingidir, şeker mitingidir. Bu miting şekere fabrikaya alın terine sahip çıkma mitingidir. O nedenle diyoruz ki 'Şeker Vatandır Vatan Satılmaz.'

Şeker Fabrikalarını Cumhuriyet'te kurduk, nasıl kurduk biliyor musunuz? Yumurta satarak. Bugün şeker fabrikalrı bizim çok değerli sanayi haline geldi. İlk kez bu topraklarda kendi paramızı kendi bankalarımızda bastık. Milliyetçilik sözle olmaz, çalışmayla olur. Şeker fabrikalarını yumurta satarak, tavuk satarak, toprak bağışlayarak kurduk. Bugünlere böyle gelindi. Atatürk’ten başlıyor, İnönü, Menderes, Erbakan’a, Özal’a, Demirel’e kadar. Bugüne kadar her Başbakan şeker fabrikası kurdu. Bu ülkede şeker fabrikası kurmayan tek başbakan var. Onu da herkes biliyor.

'ŞEKER FABRİKASI VATANDIR'

Hayatında şeker fabrikası kurmayan şimdi şeker fabrikalarını satacağım diyor. O yoksulluk içinde şeker fabrikaları kurduk. Çok güzel bir tabiatımız var. Şeker pancarı üretimnde Türkiye dünya beşincisi. 'Acaba nasıl olurda biz bu beşincilikte Türkiye'nin ayağını kaydırırız' diyorlar. Buna izin verecek miyiz? Vatanı seven herkesin şeker fabrikasına sahip çıkması gerekiyor. Şeker vatandır, vatan satılamaz.

'ŞEKER KİLO ALDIRIYORMUŞ... BAL KULLANIYORLARMIŞ'

Şeker üretiminde dünyada 5'inciyiz. Elin ülkesinde yetişmez. Bizim hemen hemen her bölgemizde yetişiyor. Yemde yüzde 50 dışarıya bağlıyız. Şeker fabrikalarını da kapatırsak tamamen dışa bağımlı olacağız. Şeker fabrikaları stratejiktir satılamaz. Her evde şeker var. Ama birilerinin sarayında şeker yok. Efendim şeker kilo aldırıyormuş, bal kullanıyorlarmış.

'VATANI VATAN YAPAN...'

Pancar sadece şeker değil, şeker panacarı tarlası üç kat daha fazla oksijen veriyor. Bu kadar bereketlidir şeker ve şeker pancarı. Senin feriştahın gelse kapattıramaz şeker fabrikalarını. Vatanı vatan yapan Rize'nin çayıdır, Zonguldak'ın kömürü, Karadeniz'in fındığıdır. Bu vatanda üreteceğiz, bu vatanda hakça bölüşeceğiz. Asıl hedefimiz budur bizim. Vatanı vatan yapan kendi ülkesinde gidip askerliğini yapandır. Ankara'daki beylerin çocuğu askere gitmeyecek. Garibanın çocuğu gidecek. Vatanı vatan yapan, şehiti klarnetle anmak değildir, davul zurna çalmak değildir, acıyı paylaşmaktır acıyı.

'LONDRA AĞIRLIKLI TEFECİYE 150 MİLYAR DOLAR ÖDEDİNİZ'

Şimdi çağrı yapıyorum Ankara'daki beylere, son 15 yılda Londra ağırlıklı tefeciye 150 milyar dolar fazi ödediniz. Yalansa çıkıp söylesinler. Bu fabrikaları niçin satıyorlar. Borcu kapamak için."