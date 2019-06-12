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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını ne zaman saat kaçta?

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Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını ne zaman saat kaçta?

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, tekrar edilmesi yönünde YSK tarafından karar alınan İstanbul seçimleri öncesinde ortak canlı yayına katılacak. Peki, Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını ne zaman yapılacak? İşte, birçok kişinin merakla beklediği ortak canlı yayın hakkında detaylı bilgiler

24 Haziran tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayında bir araya gelecek. İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü üstleneceği ortak canlı yayın, birçok televizyon kanalında canlı yayınlanacak. 

16 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan canlı yayın 21.00'da başlayacak.

ORTAK CANLI YAYIN KARARI, ORTAK TOPLANTIDA AÇIKLANDI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ortak canlı yayın kararını, ortak bir karar ile açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem
İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat saat 21.00'de canlı yayında bir araya geleceklerdir." dedi.

Ünal ile Altay, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın bahçesinde gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

İlk açıklamayı yapan Ünal, Altay'la yürüttükleri çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Çalışmaların neticesinde mutabık kaldıkları bir protokolü paylaşacaklarını aktaran Ünal, "Öncelikli olarak 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini şimdiden temenni ediyoruz. 'Hayırlı, uğurlu olsun' diyoruz. Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat saat 21.00'de canlı yayında bir araya geleceklerdir." diye konuştu.

Mahir Ünal, canlı yayının herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde orak yayınla gerçekleştirileceğini dile getirerek, "Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da canlı yayını gerçekleştirecek moderatör İsmail Küçükkaya'nın her bir adaya eşit sürede eşit aynı soruları sormak suretiyle bu yayını gerçekleştireceğini belirterek, "Eşit süre ve eşit soru ilkesi çerçevesinde bir tartışma programı gerçekleşecek. Canlı yayın programı da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşecek. Canlı yayının teknik hizmetlerini AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir teknik ekip yürütecektir. Hiçbir televizyon kanalına ait olmayan, özel bir servis sağlayıcı ekip tarafından canlı yayın süresi boyunca uyduya bu servis edilecek. Türkiye'deki bütün yayın kuruluşları, sosyal medya, görsel medya dahil bu yayını alıp istemeleri halinde servis edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal ile 2 gündür yürüttükleri görüşmeler sonrasında 6 maddelik bir mutabakat metninin ortaya çıktığını vurgulayan Altay, "İstanbulumuza, adaylarımıza, 'Türkiyemize hayırlı olsun' diyoruz." dedi.

Gazetecilerin soruları üzerine Ünal, "Eşit süre, eşit soru ilkesine bağlı kalarak moderatör ve adaylar, kendi aralarındaki müzakereyle belirleyecekler." dedi.

Ünal, moderatör isminde nasıl mutabık kalındığına yönelik bir soru üzerine ise, "Sayın İsmail Küçükkaya'nın belirlenmesi süresinde Sayın Engin Altay, Sayın Ekrem İmamoğlu ile ben de Sayın Binali Yıldırım'la müzakerelerde gerekli diplomasiyi sürdürüp ortak bir karar oluşturduk." diye konuştu.

Altay da parti genel başkanlarıyla süreçle ilgili bilgilendirme boyutunda görüşmeler yapıldığını anlatarak, "Parti liderlerinin bizim yaptığımız her işe mutlaka zaten bir katkısı vardır. " ifadesini kullandı.

Mahir Ünal da "Takdir edersiniz ki genel başkanlar bu süreçte kendi adaylarıyla ilgili çünkü Sayın Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı AK Parti adayı, Sayın Ekrem İmamoğlu da Millet İttifakı CHP adayı. Doğal olarak hem CHP Genel Başkanı hem de AK Parti Genel Başkanı kaçınılmaz olarak bu sürecin devamında en başından itibaren etkili olmuşlardır." diye konuştu.

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