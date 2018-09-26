Adet döneminde hamile kalınır mı, cinsel ilişkiye girilir mi?
Adet döneminde doğru bilinen pek çok yanlış var. Vücuttaki kirli kanın zehirli olduğu, vücuttan atılmazsa kişiyi zehirlediği, pis olduğu, bu esnada ilişki kurulursa kısır olunacağı bunlardan birkaçı. Peki, adet döneminde hamile kalınır mı, cinsel ilişkiye girilir mi?
Adet kanaması kadın rahmi içerisindeki bir dokunun kanayarak dökülmesidir. Bu doku hamilelik sırasında bebeğin yapıştığı ve beslenmesi için lazım şartları sağlayan özel bir yapıdır. İşte bu doku hamilelik oluşmadığı her ay bir dahaki yumurtlamaya tekrardan hazırlanması için üstteki tabakasını kanayarak döker ve alttan yeni doku oluşmaya başlar. Adet döneminde kadınlarda çoğunlukla cinsel istek artar ama bazı kadınlar bu dönemde kanaması olduğu için ilişkinin iyi olmayacağını düşünürler. Her kanama Adet kanaması olmaya bilir ve kişi adet gördüğünü sanabilir, bu sırada girilen cinsel ilişki sırasında gebelik olabilir. Halk arasında adet döneminde ilişkiye girmek kısırlığa neden olur gibi bir söylenti vardır bu kesinlikle doğru değildir.
ADET DÖNEMİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRİLİR Mİ?
Adet döneminde en çok merak edilen bir diğer de konu da cinsel ilişkidir. Adet sırasındayken cinsel ilişkiye girilip girilmeyeceği ise koşullara ve kişilere göre farklılık gösterir. Bir çok kadın adetliyken cinsel ilişkiyi itici bulur ve de erkeklerin bu hallerinden rahatsız olabileceklerini düşünürler ancak kadını adet döneminde de arzulayan ve bu sırada cinsel ilişki kurmak isteyen, cinsel ilişki kuran ve de bundan zevk alan bir çok erkekte mevcuttur.
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