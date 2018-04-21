'Adayımızı eşim bile bilmiyor'

HER PARTİ ADAYINI ÇIKARMALI

(Aday kriterleriniz nedir?) Demokrasiyi savunacak, var olan sorunların çözümü konusunda güzel bir tablo ortaya koyacak, göreve geldiğinde tarafsız olacak, tarafsızlığı ile toplumun önüne çıkacak. Her parti kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmalı.



(Öztürk Yılmaz’ın adaylık açıklaması) Kişisel tercihi tabii. Bireysel tercih.



(İttifak görüşmeleri) İttifaka karşı değiliz. CHP, bu süreçte demokrasiye inanan siyasal partiler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, bunlarla işbirliği yapmak durumundadır. Çünkü sorun bir partinin sorunu olmanın çok ötesinde bir ülke sorunu haline geldi. Demokrasiyi savunmak zorundayız. Düşünce özgürlüğünü savunmak zorundayız.



(Akşener ile görüşme) Meral Hanım ile görüşülecek.



EN HAZIRLIKLI OLAN BİZİZ

(Muhalefet hazırlıksız mı yakalandı?) En hazırlıklı olan biziz. Bir erken seçime gideceklerini hepimiz biliyorduk; çünkü ülkeyi yönetemiyorlar. Eğitimde, dış politikada, liyakat sisteminde, ekonomide büyük bozulma var, bunlar düzeltemezler. Türkiye Cumhuriyeti devleti, adeta tefecilere teslim edilmiş vaziyette. Bu sorunları çözmeye kararlı yeni bir yapı gerekiyor Türkiye’de. O yapıyı da ben söyleyeyim CHP’nin adayı kuracak. Sakin bir dille, kavgasız bir dille, gerilimsiz bir dille oturup anlatacak. Türkiye’nin huzura ihtiyacı vardır. Cumhurbaşkanı’nın böyle sokak sokak, mahalle mahalle, il il, ilçe ilçe kendi partisinin kongrelerine katılıp konuşması doğru değil. Tarafsız olması lazım. Çünkü Cumhurbaşkanı, Türkiye devletinin sigortası olmak zorunda. Şu anda Türkiye’nin sigortası yok. Düşünün Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi spor karşılaşmalarına bile doğrudan müdahale edip o takımı değil bu takımı destekleyin deme noktasına kadar geldi.



FAİZ LOBİSİ ŞANTAJ YAPIYOR

15 yıldır yönetiyorlar, bakın işsizlik artıyor. Tarım çöktü, sanayi çöktü. Demokrasiden vazgeçerseniz, sermaye kaçışını özendirirsiniz bir anlamda. Faiz lobisi Türkiye Cumhuriyeti’ni şu anda resmen şantaj uygulayarak, ‘faizi yükselt, dolar getireceğim, yükseltmezsen getirmeyeceğim’ diyor. Herkes mağdur. Ve herkes gelecekten endişe duyuyor.



(İlk vaadiniz nedir?) Huzur. Bu topluma huzuru getireceğiz.



(Bahçeli’nin CHP’ye yönelik eleştirileri) Bahçeli geçmişte de iktidar partisine söylemediklerini bırakmamıştı. Adında milliyetçi sözcüğü olan bir partinin genel başkanı, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir kişi ile beraber gidiyor. Siyasette tutarlılık çok önemlidir. İlkeler çok önemlidir. Siz siyaseti bireysel çıkarınız için yapmayacaksınız. 17-25’te yolsuzlukları kanıtlanan bir kişinin kanatları altında siyaset aramak, bir siyasetçiye yakışmaz.



EŞİME DE PM'Yİ İŞARET ETTİM

(Aday mısınız?) Salı günü Parti Meclisimiz toplanacak, bunu orada konuşacağız. Partimiz içinde de cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler var tabii, gayet doğaldır. Birden fazla aday çıkması da gayet doğal.



(Aileniz size aday mısınız diye sordu mu?) Onlarla konuşmadım. Eşim sadece ‘Cumhurbaşkanı adayınız kim’ diye sordu. Ona da aşağı yukarı aynı şeyleri söyledim. Parti Meclisi’ni işaret ettim.