CHP'den 2 aday adayı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, önceki gün bazı milletvekillerini arayıp bilgi verdikten sonra dün Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Yılmaz, “Sayın Genel Başkanımıza düşüncelerimi açtım. Genel başkanımızın aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının bu görevi bana tevdi etmesi halinde adayım” dedi.



Yılmaz’ın ardından İstanbul Milletvekili Didem Engin de açıklama yaparak, “Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla CHP’den Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı basın toplantısı ile açıklayacağım” diye konuştu.