Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>CHP'den 2 aday adayı

    CHP'den 2 aday adayı

    ANKARA
    21.04.2018 - 00:57 | Son Güncelleme:

    CHP’de bireysel cumhurbaşkanı adayları da çıkmaya başladı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, önceki gün bazı milletvekillerini arayıp bilgi verdikten sonra dün Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Yılmaz, “Sayın Genel Başkanımıza düşüncelerimi açtım. Genel başkanımızın aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının bu görevi bana tevdi etmesi halinde adayım” dedi.

    Yılmaz’ın ardından İstanbul Milletvekili Didem Engin de açıklama yaparak, “Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla CHP’den Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı basın toplantısı ile açıklayacağım” diye konuştu. 

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri