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    Kılıçdaroğlu aday olmalı

    Rifat BAŞARAN/ ANKARA
    21.04.2018 - 00:53 | Son Güncelleme:

    CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu dün ziyaret ederek, cumhurbaşkanlığına aday olması gerektiğini söyledi.

    Basına kapalı yaklaşık yarım saat süren görüşmeden sonra İnce, özetle şöyle konuştu: “Seçim bir erken seçim değil, bir panik, bir kapkaç seçimi. Referandumda yarattığımız o büyük uzlaşmaya ihtiyacımız var. Genel Başkanımıza önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerimizi ilettim. Kaygılarımı, kuşkularımı, neler yapmamız gerektiğini, bunları anlattım. Dertleştik ve gidiyorum. CHP Genel Başkanı’nın doğal cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini, olacağını, olursa hep birlikte çalışacağımızı iletmiştim, yine ilettim. Kendi takdiridir. Salı günü Parti Meclisi toplanacak. Sayın Genel Başkan bazı düşündüğü adaylarla ilgili bir anket çalışması yaptırdığını, onu salıdan sonra açıklayacağını kaydettiler. Ben partimin yetkili organlarının kararına saygı gösteririm. Partiyi zora sokacak hiçbir şey yapmayacağım ve seçim çalışmalarına katılacağım.” 

    Etiketler: Muharrem ince , gazetehaberleri , gündem
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