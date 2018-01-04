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Yemeye doyamayacağınız 13 ocakbaşı mekanı

Lezzetli etlerin mezelerle buluşma noktası ocakbaşı restoranları et severlerin vazgeçilmezleri arasında. Ancak bazıları yıllar geçse de tadından ve kalitesinden ödün vermiyor.

Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
04.01.2018 - 14:25 | Son Güncelleme:
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Yemeye doyamayacağınız 13 ocakbaşı mekanıNext

Nar gibi ateşin başında pişen lezzetli etleri nefis mezelerle birlikte yiyebileceğiniz ocakbaşı restoranları, et yemeyi sevenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Dumanı üstünde tüten şişe dizilmiş etlerin en enfes halini bu restoranlarda tadabilirsiniz.

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