Yemeye doyamayacağınız 13 ocakbaşı mekanı

Nar gibi ateşin başında pişen lezzetli etleri nefis mezelerle birlikte yiyebileceğiniz ocakbaşı restoranları, et yemeyi sevenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Dumanı üstünde tüten şişe dizilmiş etlerin en enfes halini bu restoranlarda tadabilirsiniz.
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