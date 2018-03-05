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İstanbul'un en iyi hamburgercileri

Lezzetli hamburger yemek için doğru mekanları tercih etmeniz gerekiyor. İşte İstanbul'da en iyi hamburgeri yiyebileceğiniz mekanlar...

Fotoğraflar: Instagram
05.03.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:
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İstanbulun en iyi hamburgercileriNext

Lezzetiyle baş döndüren hamburger, özenli ellerden çıkınca çok daha başka oluyor. Kendinize güzel bir kaçamak yapmak istediğiniz zaman hamburgerin hakkını veren yerleri tercih etmelisiniz. İşte yedikçe bağımlılık yaratan İstanbul'un en iyi hamburgercileri...

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