Lezzetiyle baş döndüren hamburger, özenli ellerden çıkınca çok daha başka oluyor. Kendinize güzel bir kaçamak yapmak istediğiniz zaman hamburgerin hakkını veren yerleri tercih etmelisiniz. İşte yedikçe bağımlılık yaratan İstanbul'un en iyi hamburgercileri...
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