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İstanbul'da artizan ekmek alabileceğiniz 11 yer

Bu ekmekler bildiklerinizden çok daha farklı! Dumanı üstünde artizan ekmekler lezzeti ile sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Doğal maya ile üretilen bu sağlıklı ekmekleri tadabileceğiniz adresleri mutlaka not edin.

Fotoğraflar: Instagram
16.01.2018 - 14:01 | Son Güncelleme:
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İstanbulda artizan ekmek alabileceğiniz 11 yerNext

Ekmek biliyorsunuz ki artık öyle eskisi gibi basit bir mevzu değil. Bin bir çeşidinden en sağlıklısına uzanan geniş bir yelpazede ekmek sunan dükkanların sayısı da gittikçe artıyor. Çünkü ekmeksiz yapamıyoruz. O halde en azından sağlıklısını yiyelim, değil mi?

Etiketler: artizan ekmek , fırın , ekmek , naan , nino , mitte brot , grandma , alishiro

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