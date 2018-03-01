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Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?

Tükettiğiniz gıdaların sağlıklı olması kadar besleyici olması da önemli. Bazı küçük hamlelerle, yediklerinizden aldığınız besin değerini birkaç katına çıkarmanız mümkün. İşte yediklerinizin besin değerini yükseltmek için yapmanız gerekenler...

Hürriyet Haber
01.03.2018 - 15:22 | Son Güncelleme:
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Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilirNext

Bizler beslenme konusunda bilinçlendikçe, soframızdaki gıdalar da daha sağlıklı olmaya başladı. Peki, halihazırda tükettiğiniz gıdaların besin değerini daha da artırmak için neler yapabilirsiniz? İşte rehber niteliğinde önemli bilgiler...

Etiketler: gıdaların besin değerini yükseltme , gıdaların besin değeri , sağlıklı beslenme

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