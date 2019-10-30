Genç kadın dehşeti yaşadı

GÖLCÜK Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlenen Avcılar'daki binanın tüm kapıları, önünden geçenlerin başına birşey düşmemesi için 'U' şeklinde binanın etrafına dizildi. Esnaflardan Ali Şahin, "Atık toplayan kişilerin çalışması sırasında sokağa taş parçaları dökülüyor, tehlike yaratıyordu. Zabıtadan birkaç arkadaşı çağırdık. Binayı yıktırıp yaptıracak firmaya baskı yaptırdık. İçerideki kapıları söktürdük, buraya getirip, dizdirdik. İnsanların binadan uzakta durmasını, biraz daha ileriden yürümeyi sağlamalarına çalıştık."dedi.
Burdur'da asırlardır yapılan, lezzeti yurt çapında bilinen, katkı maddesi içermeyen doğal ceviz ezmesi, coğrafi işaret tescili yapıldıktan sonra ülke genelinden daha çok talep görmeye başladı. Kendine has formülü ile o damak tadında yalnızca Burdur ve yöresinde üretilebildiği tescillenen meşhur ceviz ezmesi, kentte günlük üretim yapılan işletmeciler tarafından yalnızca Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar kargo ile tüm illere servis edilebiliyor.