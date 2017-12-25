Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Gurme>Eski çalışanları İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını açıkladı

Eski çalışanları İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını açıkladı

Kraliyet ailesi üyeleri ne yer ne içer? Saray'ın eski şefi Darren McGrady hepsini bir bir açıkladı...

Fotoğraflar: Alamy, Downton Abbey, TheRoyalChef.com
25.12.2017 - 13:16 | Son Güncelleme:
1 / 20
Eski çalışanları İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını açıkladıNext

İngiliz Kraliyet ailesinin hayatı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her zaman çok merak ediliyor. Zamanında Prenses Diana'yla başlayan bu hayranlık, günümüzde özellikle Prens William ile Kate Middleton'ın düğününden sonra zirveye çıktı. Çiftin gezileri, çocukları derken, Prens Harry'nin ABD'li oyuncu Meghan Markle'la beraberliği de Kraliyet ailesine duyulan ilgiyi zirveye taşıdı.

Etiketler: kraliyet ailesi , ingiliz kraliyet ailesi , ingiltere , Darren McGrady

En Yeni Kelebek Galeriler

Yeni yılı böyle karşılayacak

Yeni yılı böyle karşılayacak

Eski çalışanları İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını açıkladı

Eski çalışanları İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını açıkladı

Ne yaptın Defne!

Ne yaptın Defne!

2017'nin en iyileri BluTV'de!

2017'nin en iyileri BluTV'de!

Bari size yapmasalardı bunu!

Bari size yapmasalardı bunu!

Reçber Ailesi Beykoz'daki 650 metrekarelik villalarının kapılarını açtı

Reçber Ailesi Beykoz'daki 650 metrekarelik villalarının kapılarını açtı

Yeni yılı dışarıda karşılamak isteyenlere özel mekân önerileri

Yeni yılı dışarıda karşılamak isteyenlere özel mekân önerileri

İşte Ayla filminin kamera arkasında bunlar yaşandı

İşte Ayla filminin kamera arkasında bunlar yaşandı

Eski kocasının yatını bile aldı

Eski kocasının yatını bile aldı

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri