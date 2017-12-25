Eski çalışanları İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını açıkladı

İngiliz Kraliyet ailesinin hayatı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her zaman çok merak ediliyor. Zamanında Prenses Diana'yla başlayan bu hayranlık, günümüzde özellikle Prens William ile Kate Middleton'ın düğününden sonra zirveye çıktı. Çiftin gezileri, çocukları derken, Prens Harry'nin ABD'li oyuncu Meghan Markle'la beraberliği de Kraliyet ailesine duyulan ilgiyi zirveye taşıdı.
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