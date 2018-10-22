Eski çalışanları İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını açıkladı
Kraliyet ailesi üyeleri ne yer ne içer? Saray'ın eski şefi Darren McGrady hepsini bir bir açıkladı...
İngiliz Kraliyet ailesinin hayatı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her zaman çok merak ediliyor. Zamanında Prenses Diana'yla başlayan bu hayranlık, günümüzde özellikle Prens William ile Kate Middleton'ın düğününden sonra zirveye çıktı. Çiftin gezileri, çocukları derken, Prens Harry'nin ABD'li oyuncu Meghan Markle'la evliliği de Kraliyet ailesine duyulan ilgiyi zirveye taşıdı.
Kraliyet ailesinin en ilginç anlarının başında yemek saatleri geliyor. MarieClaire.com, sarayın eski şeflerinden Darren McGrady ile konuşup bu anlarda neler yaşandığıyla ilgili ilginç ayrıntılara ulaşmış. İşte geçmişte Kraliçe Elizabeth, Prens Philip, Prenses Diana ile küçük prensler William ve Harry için yemekler pişiren McGrady'nin açıkladığı Kraliyet ailesi sırları.
"Öğleden sonraları günlük kıyafetleriyle şöminenin başında oturur çay içerler sonra akşam yemeği için yukarı çıkıp üzerlerini değiştirirlerdi. Akşam yemeğine Downton Abbey dizisindeki gibi balo giysileriyle otururlardı. Yemeğin sonunda bir gaydacı masanın etrafında dolaşırdı."
Akşam yemekleri çok resmi bir havada yenir
"Bir gün bana, 'Darren sen bütün yağların icabına bak, karbonhidratları da ben spor salonunda halledeceğim' demişti. Her şeyi değiştirdik. Ben Buckhingam Sarayı tarifleri defterimi bir kenara atıp sağlıklı yemekler pişirmeye başladım. Diana Saray'dayken, bulimiasından kimsenin haberi yoktu, sonradan anladık. Biber ve patlıcan dolmasını ve balığı severdi."
Prenses Diana, bulimia sonrası çok sıkı bir diyet uygulardı
"İnsanları kandırırdı. 'Başkan Reagan için bir 'mousse' hazırla' derdi. Kendisi içinde mayonez ve krema olduğu için o yemeği yemezdi. Onun için yağsız versiyonunu hazırlardım. Misafirler hiçbir şey fark etmezlerdi."
Diana'nın misafirleri onun aynı yemeğin yağsız versiyonunu yediklerini asla bilmezdi
"Balmoral, Kraliyet ailesinin derin nefes aldığı bir yerdir. Onları orada sürekli görebilirsiniz. Halbuki Buckhingam'da, Kraliçe çok meşguldür. Oradaki dairesiyle mutfaklar da çok uzaktır. Balmoral'da Prens Philip mangal yapardı, mutfağa gelip 'Somonumuz var mı? Kraliçe'yle Prenses Margaret çilek topluyorlar, akşama onları yiyelim' derdi."
Kraliyet ailesi İskoçya'daki yazlıkları olan Balmoral Kalesi'nde tamamen farklı davranır
"Ana Kraliçe de katılacaksa, Balmoral'da akşam yemekleri 8.30'da yenirdi. Ancak Kraliçe'ye yemeğin 8.15'te yeneceği ve en son inenin kendisi olacağı söylenirdi. Diğer herkese saat 8.30 denirdi, çünkü Ana Kraliçe'nin geç geleceği bilinirdi."
Ana Kraliçe'ye yemek saatiyle ilgili yalan söylenirdi
"Kraliçe deyince insanların aklına altın tabaklar, altın çatal kaşıklar geliyor. Bu zaman zaman doğru olsa da Balmoral'dayken Kraliçe meyvelerini sarı bir plastik saklama kabından yerdi."
Kraliçe sık sık saklama kabından yerdi
"Bu üzerinde üç altından at olan, mermer bir tabaktı. Elmaslar, yakutlar, safirler ve zümrütlerle bezeliydi. 30 küsur yıl önce değeri 500 bin sterlindi."
Aynı zamanda elmas bezeli bir tabaktan da meyve yiyordu
"Bir gün Prenses mutfağa girip, 'Yemeği iptal et çocukları hamburgerciye götüreceğim' dedi. 'Ekselansları ben de hamburger yapabilirim' dedim. 'Çocukların asıl istediği hamburgerden çıkan oyuncak' diye cevap verdi. Evet, oğlanlar hamburger, pizza, patates kızartması severdi. Küçük birer prenstiler ama bir çocuğun damak zevkine sahiptiler."
Harry ve William fast food'a bayılırdı
"Sarah Ferguson tiyatroya gitmişti, akşam yemeğinin de saat 10.30'da yenmesini istemişti. Hazırlıklara başladık. O sırada arayıp 'Restorana gideceğiz' dedi. Bütün yemek ziyan oldu."
Bir keresinde Fergie planları değiştirdi ve bütün yemek çöpe gitti
"Kraliçe çiftlikte yetişen her şeyin malzeme olarak kullanıldığı yemekleri severek yerdi. Ama çikolatayı özellikle bitteri çok severdi. Bir çikolata ne kadar koyuysa o kadar iyiydi."
Kraliçe'nin en sevdiği yiyecek bitter çikolatadır
"Buckingham Sarayı'nda Kraliçe'ye 3-4 gün önceden özel bir mönü gönderilir. Onun bu menüden seçtiği yemekler pişirilir. Kraliçe bu mönüye sıkı sıkıya bağlıdır."
Kraliçe'ye özel bir mönü gönderilir
"Harrods bize her zaman oradan alışveriş ettiğimiz için erzak dolu bir teşekkür sepeti gönderirdi. Bir gün Prens Philip mutfağa geldiğinde sepetlerden iki tane vardı. 'Harrods sepeti mi?' diye sordu. Bunların Prens Charles'ın yetiştirdiği organik sebze ve meyveler olduğunu öğrenince de 'Peh, organikmiş' dedi, kafasını salladı ve çıktı."
Philip, Charles'ın organik yiyeceklerine itibar etmezdi
"Bahçede başında örtüsü ve pardösüsüyle bir kadın gördüm. Anladım ki Kraliçe geliyor. Çok heyecanlandım ve ona neler söyleyeceğimi planlamaya başladım. Ancak corgi'ler bir anda havlamaya ve bana doğru koşmaya başladı. Peşimde 12 köpekle kaçıyordum ve Kraliçe arkamdan kahkahalarla gülüyordu."
Kraliçe köpeklerini gerçekten her yere götürür
"Kraliçe'nin kahvaltısı çok basitti. Kendisine plastik bir kapta mısır gevreği hazırlar yanında da biraz Darjeeling çayı içerdi."
Kraliçe kahvaltıda mısır gevreği yerdi
"Mutfağa geldi ve 'Akşama ne yiyeceğiz?' dedi. 'Sizin için kuzu budu hazırladık' dedim. Diğer kabı gösterip 'Burada ne var?' diye sordu. Çalışanlar için hazırladığımız pirzolalar olduğunu öğrenince ondan yemek istedi. Sonuçta pirzolayı Prens yedi, butu biz yedik."
Prens Philip bir seferinde çalışanların yemeğini daha çok beğenmiş ve onu yemişti