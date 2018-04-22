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23 Nisan resimli mesajları ve sözleri ile günün anlamını paylaşın
23 Nisan resimli mesajları, çocuklara armağan edilen bu günün anlamını kısa mesajlar ve sosyal medya paylaşımları üzerinden hissettirecek. En güzel 23 Nisan resimli mesajları aracılığıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayram ve TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü kutlanacak. İşte, bu kapsamda değerlendirebileceğiniz en güzel resimli 23 Nisan mesajları ve sözleri derlemesi
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