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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
13.02.2019 - 14:41, Son Güncelleme:/

Özel yetenekli öğrenciye TÜBİTAK bursu

MEB ile yapılan iş birliği kapsamında TÜBİTAK, özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde etkili rol oynayacak, üniversitede burs desteği sağlayacak. TÜBİTAK, özel yeteneklilerin eğitim gördüğü BİLSEM'lerdeki öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitimi için staj, yaz kampı, bilim söyleşileri düzenleyecek. Öğrenciler, Türkiye'nin teknoloji üssü kuruluşlarının önderliğinde deneyim edinecek.

Özel yetenekli öğrenciye TÜBİTAK bursu
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan iş birliği kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde etkili rol oynayacak, onlara üniversitede burs desteği sağlayacak. Bakanlık, özel yetenekli öğrencilere verilen eğitimin niteliğinin artırılması, öğrencilerin bilimsel ve teknolojik imkânlara erişiminin kolaylaştırılması için yeni bir çalışma yapıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal tarafından, özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik protokol imzalandı. Protokolle, bu öğrencilerin eğitiminde TÜBİTAK da artık aktörlerden biri haline geldi. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK arasındaki protokolle, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri’ndeki (BİLSEM) öğretmen ile öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitim almaları amaçlanıyor. Bu çerçevede TÜBİTAK tarafından öğrencilere burs, staj, yaz kampı, bilim söyleşileri ve dönemsel kurum gezileri gibi fırsatlar sunulacak. Öğrencilerin, Türkiye'nin teknoloji üssü kuruluşlarının önderliğinde deneyimler edinmeleri temin edilecek. Özel yetenekli öğrencilere ‘Yurt İçi Lisans Burs’ programı kapsamında karşılıksız eğitim bursu desteği sunulacak.

OLİMPİYATLARA BİLSEM'LERDEN KATILACAKLAR
Uluslararası proje ve yarışmalara katılan özel yetenekli öğrencilere akran veya teknik danışmanlık desteği verilecek. Öğrencilerin olimpiyatlara doğrudan BİLSEM'lerden katılmasına olanak tanınacak. TÜBİTAK tarafından özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde görev alan biyoloji, fizik, kimya, matematik ve bilişim alanları öğretmenlerine de eğitimler verilmesi ve düzenlenecek yaz kamplarına eğitici desteği sağlanması planlanıyor. Çalışmalar bu eğitim yılından itibaren hayata geçirilmeye başlanacak.

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