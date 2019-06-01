LGS sona erdi
Yüz binlerce öğrencinin katıldığı LGS maratonu sona erdi. Bugün saat 09.30’da başlayan ve 12.50’de sona eren iki oturumda öğrenciler, toplam 90 soru yanıtladı. Sınav sonuçları 24 Haziran’da açıklanacak.
Ortaokul 8’inci sınıfta okuyan yüz binlerce öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. Öğrenciler, sabah saat 09.30’da başlayan ilk oturumda Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soruyu yanıtladı. 10.45’te ilk oturum tamamlandı. 45 dakikalık molada dinlenme fırsatı bulan öğrenciler, saat 11.30’da ikinci oturuma girdiler. Öğrenciler, ikinci oturumda matematik ve fen bilimleri alanlarından 40 soruyu yanıtladı. 80 dakika süren ikinci oturumda adaylara her bir soru için iki dakika süre tanındı.
SINAV SONUÇLARI 24 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK
Sınav sonuçları, 24 Haziran’da https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Bakanlığın yayımladığı verilere göre, toplamda 1526 devlet lisesi LGS ile öğrenci alacak. Böylece mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerine 139 bin 120 öğrenci yerleştirilecek. MEB’e bağlı okullardan yaklaşık yüzde 90’ına ise sınavsız yerleştirme yapılacak.
74 ÖZEL OKUL DA LGS PUANINA GÖRE ÖĞRENCİ ALACAK
Aralarında Robert, Üsküdar Amerikan, Alman gibi liselerin de olduğu 74 okul, bu puanı kullanarak öğrenci kabul edecek. Özel okulların kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklayacağı takvime göre yapılacak. Liselere yerleştirmelerde önce özel okullar kayıtlarını tamamlayacak ardından devlet okulları tercihleri başlayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle