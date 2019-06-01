LGS maratonu başladı... Yüz binlerce öğrenci iyi bir lise için sınavda ter döküyor
LGS’nin ilk oturumu başladı. Sabahın erken saatlerinde okullarda yerini alan yüz binlerce öğrenci, istediği liseye girebilmek için ter döküyor. Öğrenciler, ilk oturum olan sözel bölümde 50 soru yanıtlayacak.
Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ilk oturumu 09.30’da başladı. Öğrenciler, ilk oturumda Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soruya 75 dakikada yanıt verecek. İlk oturum 75 dakika sürecek. Öğrenciler, 10.45’te sınavdan çıkacak. 45 dakikalık arada dinlendikten sonra 11.30’da başlayacak olan ikinci oturum için tekrar salonlarda yerlerini alacak.
YAKLAŞIK 140 BİN ÖĞRENCİ SINAVLA YERLEŞECEK
Bakanlığın yayımladığı verilere göre, toplamda 1526 lise merkezi sınavla öğrenci alacak. Böylece mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerine 139 bin 120 öğrenci yerleştirilecek. MEB’e bağlı okullardan yaklaşık yüzde 90’ına ise sınavsız yerleştirme yapılacak.
SAAT: 09.00
ÖĞRENCİLER SINIFLARA ALINMAYA BAŞLANDI
Yüz binlerce 8’inci sınıf öğrencisinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS), bugün yapılacak. LGS’de adaylara sayısal ve sözel olarak iki bölümde 90 soru yöneltilecek. 09.30’da başlayacak ilk oturum için öğrenci ve veliler, okul bahçelerinde yerini almaya başladı. Öğrencilere sözel bölümde Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soru yöneltilecek. İlk oturum 75 dakika sürecek. Öğrenciler, 10.45’te sınavdan çıkacak. 45 dakikalık ara sonrasında ikinci oturuma girecekler.
Öğrenciler, saat 09.00'da okullara alınmaya başlanırken, MEB’in suyla ilgili yeni düzenlemesi de bu sınavla hayata geçti. Öğrenciler etiketi çıkarılmış şeffaf şişede suyla sınav binasına geldi.
Veliler okul bahçesinin dışına çıkartılıyor.
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