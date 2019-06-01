LGS maratonu başladı... Yüz binlerce öğrenci iyi bir lise için sınavda ter döküyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriLGS maratonu başladı... Yüz binlerce öğrenci iyi bir lise için sınavda ter döküyor
GeriEğitim LGS maratonu başladı... Yüz binlerce öğrenci iyi bir lise için sınavda ter döküyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
01.06.2019 - 09:03, Son Güncelleme:/

LGS maratonu başladı... Yüz binlerce öğrenci iyi bir lise için sınavda ter döküyor

LGS’nin ilk oturumu başladı. Sabahın erken saatlerinde okullarda yerini alan yüz binlerce öğrenci, istediği liseye girebilmek için ter döküyor. Öğrenciler, ilk oturum olan sözel bölümde 50 soru yanıtlayacak.

LGS maratonu başladı... Yüz binlerce öğrenci iyi bir lise için sınavda ter döküyor
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ilk oturumu 09.30’da başladı. Öğrenciler, ilk oturumda Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soruya 75 dakikada yanıt verecek. İlk oturum 75 dakika sürecek. Öğrenciler, 10.45’te sınavdan çıkacak. 45 dakikalık arada dinlendikten sonra 11.30’da başlayacak olan ikinci oturum için tekrar salonlarda yerlerini alacak.   

YAKLAŞIK 140 BİN ÖĞRENCİ SINAVLA YERLEŞECEK
Bakanlığın yayımladığı verilere göre, toplamda 1526 lise merkezi sınavla öğrenci alacak. Böylece mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerine 139 bin 120 öğrenci yerleştirilecek. MEB’e bağlı okullardan yaklaşık yüzde 90’ına ise sınavsız yerleştirme yapılacak.

SAAT: 09.00
ÖĞRENCİLER SINIFLARA ALINMAYA BAŞLANDI
Yüz binlerce 8’inci sınıf öğrencisinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS), bugün yapılacak. LGS’de adaylara sayısal ve sözel olarak iki bölümde 90 soru yöneltilecek. 09.30’da başlayacak ilk oturum için öğrenci ve veliler, okul bahçelerinde yerini almaya başladı. Öğrencilere sözel bölümde Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soru yöneltilecek. İlk oturum 75 dakika sürecek. Öğrenciler, 10.45’te sınavdan çıkacak. 45 dakikalık ara sonrasında ikinci oturuma girecekler.

Öğrenciler, saat 09.00'da okullara alınmaya başlanırken, MEB’in suyla ilgili yeni düzenlemesi de bu sınavla hayata geçti. Öğrenciler etiketi çıkarılmış şeffaf şişede suyla sınav binasına geldi.

LGS maratonu başladı... Yüz binlerce öğrenci iyi bir lise için sınavda ter döküyor

Veliler okul bahçesinin dışına çıkartılıyor.

LGS maratonu başladı... Yüz binlerce öğrenci iyi bir lise için sınavda ter döküyor


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
LGS maratonu başladı... Yüz binlerce öğrenci iyi bir lise için sınavda ter döküyor
LGS bugün
İstanbul Milli Eğitim ile Boğaziçi’nden yeni işbirliği
İlkokul öğrencilerinden fırsat eşitliği araştırması