MEB liseye geçiş yönergesini hazırladı... Hangi okullar sınavla öğrenci alacak, sorular nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ‘Ortaöğretime Geçiş Yönergesi’ hazırlandı. Yönergede adrese dayalı ve sınavla öğrenci alacak okullara girişle ilgili genel bilgilere yer verildi. Henüz adrese dayalı yerleştirmede kullanılacak eğitim bölgeleri ve sınavla öğrenci alacak okulların hangileri olduğu belli değil. İşte son yayınlanan yönerge ve daha önce yapılan açıklamalara göre liseye girişte netlik kazanan konular.

1- SINAVA HERKES GİRMEK ZORUNDA MI?

Herkes sınava girmek zorunda değil. Tabii hedefiniz Türkiye’nin en iyi fen, Anadolu ve sosyal bilimler liseleri değilse. Bu seçici okullardan birini hedefliyorsanız, haziranda düzenlenecek sınava girmeniz gerekiyor.

2- SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OKULLAR HANGİLERİ?

Bakanlığın yönergesine göre fen, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenciler MEB tarafından düzenlenecek merkezi sınavla yerleştirilecek. Bakanlığın yönergesinde yerleştirme puanlarına ‘Merkezi Sınav Puanı (MSP)’ adı verildi. MEB, sınavla öğrenci alacak okulların listesini henüz açıklamadı. Merkezi sınav e-kılavuzu nisan ayında ilan edilecek. Kılavuzla MSP ile öğrenci alacak okulların listesi de duyurulacak.

3- HANGİ OKULLAR ADRESE DAYALI KAYIT ALACAK?

Merkezi sınavla öğrenci alan fen ve sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları dışında kalan, ortaöğretim kayıt alanı ve kılavuzla belirlenecek kriterlere göre öğrenci kaydı yapılacak liseler adrese dayalı olarak sınavsız öğrenci alacak.

4- MERKEZİ SINAV NASIL UYGULANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek merkezi sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak. Sözel bölümde, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dili içeren 50; sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerini içeren 40 soru bulunacak. Derslere göre dağılımı ise 20 fen, 20 matematik, 20 Türkçe, 10 inkılap tarihi ve Atatürkçülük, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 yabancı dil şeklinde olacak. Sözel için 75, sayısal için de 60 yani toplam 135 dakika süre verilecek. Öğrencilere sözel ve sayısal bölüm olmak üzere iki ayrı kitapçık ve optik cevap formu dağıtılacak. Sınav aynı gün içerisinde iki oturum halinde uygulanacak. Sınav tarihi, yeri, uygulanması ve diğer konular her yıl Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanacak kılavuzda belirtilecek.

5- SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni liseye giriş sistemi kapsamında seçici okullar için merkezi sınav 2 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

6- SORULAR NASIL OLACAK?

Merkezi sınavın sorularını MEB hazırlayacak. Bakanlığın hazırladığı ‘Ortaöğretime Geçiş Yönergesi’ne göre, sınav soruları, 8’inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç gibi becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.

7- ORTAOKUL NOTLARI HESABA KATILACAK MI?

İlkokul ve ortaokulda elde edilen yıl sonu başarı puanları, merkezi sınav sonrasında oluşacak yerleştirme puanında dikkate alınmayacak. Yani sadece merkezi sınavdaki netlere göre yerleştirme yapılacak.

8- PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA NE YAPILACAK?

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda MSP eşitliğinde, Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınav ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre öğrenci alınacak.

9- ÖZEL OKULLARA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin geçen kasımda yaptığı açıklamaya göre aralarında yabancı okulların da bulunduğu sınavla öğrenci alan kolejler, merkezi sınav sonuçlarını dikkate alacak. Bu okullar, bir dönem tartışıldığı gibi kendi sınavlarını düzenlemeyecek.

10- EĞİTİM BÖLGESİ NASIL BELİRLENECEK?

Eğitim bölgeleri okul türlerine göre belirlenecek. Her bölgede yeterli oranda kontenjana sahip lise türü olmasının sağlanacağı belirtiliyor. Bunun için birkaç mahalle, semt hatta ilçe bile birleştirebilir. Henüz tam bir netlik yok.