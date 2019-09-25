Bakan Selçuk: 9'uncu sınıfların zorla yönlendirilmesi söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, RAMKEG Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Mesleki eğitim okullarını çok önemsediklerini söyleyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"12 yıllık zorunlu eğitim şu anda Türkiye'de devam ediyor ve 9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla ya da başka şekilde başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil. Burada sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş. Öğrencimiz isterse 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitim merkezlerine de yönelebilir. Bilindiği gibi yeni bir yasa hazırlandı iki ay önce ve özel sektör de mesleki eğitim merkezi açabilir ve öğrencilerimizi biz oralara yöneltebiliriz. Bu anlamda, herhangi bir öğrencinin herhangi bir şekilde zorla veya bir şekilde yönlendirilmesi mümkün değil. Eğer öğrenci isterse, ailesi isterse, şartlar uygunsa bütün öğrencilerimiz için böyle bir şey söz konusu, sadece meslek lisesi öğrencilerimiz için değil.

İZLEME ARAŞTIRMALARINI ÖZELLİKLE TAKİP EDİYORUZ

OECD'nin yaptığı bazı çalışmalarda, TIMMS ve PISA gibi araştırmalarda, hatta tüm dünyada her ülke kendi öğrencilerini, kendi eğitim sistemini sürekli izleyerek değerlendiriyor. Bu araştırmaların uluslararası standartlarda yapılması gerekiyor. Türkiye'de de ilk kez uluslararası standartlarda bir araştırma yapıldı ve bu standartlar doğrultusunda da öğrencilerimizin durumunun ne olduğunu ülke ölçeğinde görme fırsatımız oluyor. Bu bizim için son derece avantaj sağlayan bir çalışma. Bazı öğrencilerimizin notunun düşük olması ya da başarısının düşük görünüyor olması çok olağan bir durum. Çünkü öğrenciler, arasındaki başarı farklılıkları nasıl bütün okullarda sınıflarda söz konusu ise araştırmalarda da bunun benzer yansıması çıkacaktır. Bu sonuçları görüyor olmak bizim için bir avantaj. Veriye dayalı politikalar ancak bu tür araştırma sonuçlarının dikkate alınarak geliştirebilir.

Eksiklikler öğrenci takibi, öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu içeriklerin oluşturulması ve benzeri desteklerle bir şekilde tamamlanacak. Ayrıca Eğitim Bilişim Ağı (EBA), destekleme yetiştirme kursları, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) gibi programlarla da eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları özellikle takip ediyoruz. Durumu bilmezsek nasıl geliştireceğimizi de bilemeyiz. Öğrencilerimizi tanıyalım, değerlendirelim ve geliştirmek için de alt yapı sağlayalım bütün mesele bu. Bu bizim açımızdan çok olumlu bir çalışma."

'BİR YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Ziya Selçuk, 2020'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında liselere yerleştirilecek öğrenci sayısının önceki yıllara göre yüksek olmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"4+4+4 sisteminin başladığı yıl, 5 ve 6 yaş grubundaki öğrencilerin aynı sene birinci sınıfa kaydolmalarından kaynaklanan kısmi bir öğrenci artışı oldu. Ama Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunu şimdilerde değil, geçtiğimiz yıldan beri takip edip bir yıldır üzerinde çalışarak ne tür çözümler üretilebilir veya herhangi bir problem çıkmaması için ne tür hazırlıklar yapılır, bunun gayreti içindeyiz. Bunu takip ediyoruz, sınıf sınıf, il il, okul okul hepsini izleyip nerelerde ne tür risklerimiz doğabilir, bunların simülasyon çalışmalarını yapıyoruz. Farklı modellemeler yaparak hangi bölgelerde ne tür tıkanıklıklar ortaya çıkabilir, bunların hepsini öngörebiliyoruz ve tedbirlerimizi alabiliyoruz."