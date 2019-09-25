Bakan Selçuk: 9'uncu sınıfların zorla yönlendirilmesi söz konusu değil

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBakan Selçuk: 9'uncu sınıfların zorla yönlendirilmesi söz konusu değil
GeriEğitim Bakan Selçuk: 9'uncu sınıfların zorla yönlendirilmesi söz konusu değil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
25.09.2019 - 14:34, Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk: 9'uncu sınıfların zorla yönlendirilmesi söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla ya da başka şekilde başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil. Öğrenci isterse 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitim merkezlerine de yönelebilir" dedi.

Bakan Selçuk: 9'uncu sınıfların zorla yönlendirilmesi söz konusu değil
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, RAMKEG Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Mesleki eğitim okullarını çok önemsediklerini söyleyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu:
"12 yıllık zorunlu eğitim şu anda Türkiye'de devam ediyor ve 9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla ya da başka şekilde başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil. Burada sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş. Öğrencimiz isterse 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitim merkezlerine de yönelebilir. Bilindiği gibi yeni bir yasa hazırlandı iki ay önce ve özel sektör de mesleki eğitim merkezi açabilir ve öğrencilerimizi biz oralara yöneltebiliriz. Bu anlamda, herhangi bir öğrencinin herhangi bir şekilde zorla veya bir şekilde yönlendirilmesi mümkün değil. Eğer öğrenci isterse, ailesi isterse, şartlar uygunsa bütün öğrencilerimiz için böyle bir şey söz konusu, sadece meslek lisesi öğrencilerimiz için değil.

Lise 1’de kalanlara mesleki eğitim merkezleri tanıtılacak
Lise 1’de kalanlara mesleki eğitim merkezleri tanıtılacak

İZLEME ARAŞTIRMALARINI ÖZELLİKLE TAKİP EDİYORUZ
OECD'nin yaptığı bazı çalışmalarda, TIMMS ve PISA gibi araştırmalarda, hatta tüm dünyada her ülke kendi öğrencilerini, kendi eğitim sistemini sürekli izleyerek değerlendiriyor. Bu araştırmaların uluslararası standartlarda yapılması gerekiyor. Türkiye'de de ilk kez uluslararası standartlarda bir araştırma yapıldı ve bu standartlar doğrultusunda da öğrencilerimizin durumunun ne olduğunu ülke ölçeğinde görme fırsatımız oluyor. Bu bizim için son derece avantaj sağlayan bir çalışma. Bazı öğrencilerimizin notunun düşük olması ya da başarısının düşük görünüyor olması çok olağan bir durum. Çünkü öğrenciler, arasındaki başarı farklılıkları nasıl bütün okullarda sınıflarda söz konusu ise araştırmalarda da bunun benzer yansıması çıkacaktır. Bu sonuçları görüyor olmak bizim için bir avantaj. Veriye dayalı politikalar ancak bu tür araştırma sonuçlarının dikkate alınarak geliştirebilir.

Eksiklikler öğrenci takibi, öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu içeriklerin oluşturulması ve benzeri desteklerle bir şekilde tamamlanacak. Ayrıca Eğitim Bilişim Ağı (EBA), destekleme yetiştirme kursları, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) gibi programlarla da eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları özellikle takip ediyoruz. Durumu bilmezsek nasıl geliştireceğimizi de bilemeyiz. Öğrencilerimizi tanıyalım, değerlendirelim ve geliştirmek için de alt yapı sağlayalım bütün mesele bu. Bu bizim açımızdan çok olumlu bir çalışma."

'BİR YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'
Bakan Ziya Selçuk, 2020'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında liselere yerleştirilecek öğrenci sayısının önceki yıllara göre yüksek olmasıyla ilgili şöyle konuştu:
"4+4+4 sisteminin başladığı yıl, 5 ve 6 yaş grubundaki öğrencilerin aynı sene birinci sınıfa kaydolmalarından kaynaklanan kısmi bir öğrenci artışı oldu. Ama Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunu şimdilerde değil, geçtiğimiz yıldan beri takip edip bir yıldır üzerinde çalışarak ne tür çözümler üretilebilir veya herhangi bir problem çıkmaması için ne tür hazırlıklar yapılır, bunun gayreti içindeyiz. Bunu takip ediyoruz, sınıf sınıf, il il, okul okul hepsini izleyip nerelerde ne tür risklerimiz doğabilir, bunların simülasyon çalışmalarını yapıyoruz. Farklı modellemeler yaparak hangi bölgelerde ne tür tıkanıklıklar ortaya çıkabilir, bunların hepsini öngörebiliyoruz ve tedbirlerimizi alabiliyoruz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Selçuk: 9'uncu sınıfların zorla yönlendirilmesi söz konusu değil
ALES/3 başvuruları için son gün | ALES başvuru ücreti nereye yatırılır?
Yabancı öğrenci sayımız 170 bini aştı
Lise 1’de kalanlara mesleki eğitim merkezleri tanıtılacak