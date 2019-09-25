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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Esra ÜLKAR
25.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Lise 1’de kalanlar mesleki eğitime

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 9. sınıfta başarılı olamayıp sınıf tekrarı yapan öğrencilerin isteğe bağlı olarak mesleki eğitimlere yönlendirilmesine yönelik çalışma başlattı. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada bu merkezlere giden öğrencilerin artık diploma sahibi olup lise mezunlarının haklarından yararlanabileceklerini söyledi.

Lise 1’de kalanlar mesleki eğitime
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

MEB, lise 1’inci sınıfta olup sınıf tekrarı yapan öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmesi için çalışma başlattı. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu imzalı yazıda, mesleki eğitim merkezlerinin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9’uncu sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. Çeşitli nedenlerle 9’uncu sınıfları tekrar etmek durumunda kalan öğrencilerin belirlenmesi,bunların mesleki eğitim merkezleri hakkında bilgilendirilmesi ve öğrencilere işletme bulunması konusunda rehberlik çalışması yapılması istendi. Merkezlerin tanıtımı konusunda belediyeler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve birlikleri, yerel yazılı ve görsel medya kuruluşlarının desteklerinin alınması çağrısı yapıldı.

‘SEÇENEK SUNUYORUZ’

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanlar ustalık, kalfalık belgesi alarak mezun oluyorlardı. Bu yıl yapılan düzenlemeyle fark dersleri verenler lise diploması alabilecekler. Öğrenciler diploma alamadıkları için buraları tercih etmiyorlardı. Akademik başarısı düşük, sınıf tekrarı yapan öğrenciler isterlerse bu merkezlere gidebilirler. Hem işletmede becerilerini geliştirebilir, hem de diploma sahibi olabilirler. Lise mezunu haklarından yararlanabilirler. Bu merkezlerin tanıtımıyla fark dersleri vererek meslek sahibi olabilecekleri bir seçenek sunuyoruz öğrencilere. İsterlerse üniversite sınavına da girebilirler.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin alanında yüzde 88 istihdam oranı olduğunu söyledi.

FARK DERSLERİ ŞARTI

Türkiye genelinde 323 mesleki eğitim merkezi bulunuyor. Türkiye’nin farklı yerlerindeki yaklaşık 300 mesleki ve teknik lisenin içinde de mesleki eğitim merkezi programı uygulanıyor. Eğitim süreci, okuldaki teorik eğitim ile işletmelerdeki pratik eğitimden oluşuyor. Öğrencilere bir mesleğe yönelik eğitim veriliyor. 11’inci sınıfın sonunda kalfalık, 12’nci sınıfın sonunda ustalık belgesi almaya hak kazanılıyor. Bu yıldan itibaren fark dersleri verdiklerinde lise diploması alma imkânı da bulunuyor. Öğrenciler, diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmak ve fark derslerini yüz yüze eğitim programları veya açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmak zorunda. Öğrenciler haftada bir gün teorik, beş gün pratik eğitim görüyor, kayıt yaptırdıklarında iş kazaları, meslek ve diğer hastalıkları kapsayan sigorta yapılıyor. Asgari ücretin yüzde 30’undan az olmamak üzere maaş veriliyor. Ustalık belgesi ve diploma alanlar KOSGEB desteğinden de faydalanabiliyor.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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