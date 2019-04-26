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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
26.04.2019 - 11:14, Son Güncelleme:/

350 bin öğrencinin başarıları izlendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "MEB olarak nisan ayında 81 ilde 4, 7 ve 10’uncu sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleriyle ilgili ilk öğrenci başarı izleme araştırmasını tamamladık. Araştırma, 2 bin 865 okulda ve yaklaşık 350 bin öğrenciyle gerçekleştirildi" dedi.

350 bin öğrencinin başarıları izlendi
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık olarak 2023 Eğitim Vizyonu'nda, belirlenecek sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılmasını hedef olarak koyulduğunu söyledi. Selçuk, nisan ayında 81 ilde 4, 7 ve 10’uncu sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleriyle ilgili ilk defa yapılan öğrenci başarı izleme araştırmasını tamamladıklarını belirterek, "Araştırma, 2 bin 865 okulda ve yaklaşık 350 bin öğrenciyi kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. MEB olarak nisan ayında 81 ilde 4, 7 ve 10’uncu sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleriyle ilgili ilk öğrenci başarı izleme araştırmasını tamamladık" diye konuştu.

İLK KEZ 81 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nda belirtilen öğrenci başarı izleme araştırmasına yönelik çalışmaların taahhüt edildiği gibi tamamlandığını ve bu ay içinde ilk izleme araştırmasını yaptıklarını söyledi. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bu araştırmayı yapabilmek için aylardır yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktaran Selçuk, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda, illerde ölçme değerlendirme merkezlerinde bu araştırmaların yapılmasıyla ilgili eğitimler düzenlendi. Soruların hazırlanması aşamasında illerle ortak çalışmalar yürütüldü. Soruların pilot uygulamaları gerçekleştirildi. Araştırmayı 81 ilimizde 4, 7 ve 10’uncu sınıf düzeyinde gerçekleştirdik ve tamamladık. 4 ve 7’nci sınıflara yönelik araştırmadan farklı olarak 10’uncu sınıf düzeyinde yapılan araştırmada öğrencilere açık uçlu sorular da yöneltildi.

Araştırma, 2 bin 865 okulda ve yaklaşık 350 bin öğrenciyi kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. İlk defa 81 ilin tamamında bu kapsamda bir izleme araştırması yapıldı. Araştırma sonuçlarıyla ilgili detaylı raporları arkadaşlarımız hazırlayacak. Elde edilen bulgulara göre bu okullarımıza yönelik iyileştirici tedbirlerimizi alacağız.

TÜM İLLERDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ KURULDU
81 ilde kurulumunu tamamladığımız ‘Ölçme Değerlendirme Merkezleri’nin bu araştırmaların düzenli ve sürekli bir şekilde gerçekleştirilmesinde büyük rol oynadığı. İzleme araştırmalarının kapsamını ve çeşitliliğini 81 ildeki ölçme değerlendirme merkezlerimiz üzerinden sürekli artıracağız. Bu merkezlerle hareket kabiliyetimiz arttı. Böylece okullarımızda her alanda sürekli iyileştirme kültürünü güçlendireceğiz. Bakanlık olarak okullarımızı bu konuda sürekli destekleyeceğiz."

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