350 bin öğrencinin başarıları izlendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık olarak 2023 Eğitim Vizyonu'nda, belirlenecek sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılmasını hedef olarak koyulduğunu söyledi. Selçuk, nisan ayında 81 ilde 4, 7 ve 10’uncu sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleriyle ilgili ilk defa yapılan öğrenci başarı izleme araştırmasını tamamladıklarını belirterek, "Araştırma, 2 bin 865 okulda ve yaklaşık 350 bin öğrenciyi kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. MEB olarak nisan ayında 81 ilde 4, 7 ve 10’uncu sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleriyle ilgili ilk öğrenci başarı izleme araştırmasını tamamladık" diye konuştu.

İLK KEZ 81 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nda belirtilen öğrenci başarı izleme araştırmasına yönelik çalışmaların taahhüt edildiği gibi tamamlandığını ve bu ay içinde ilk izleme araştırmasını yaptıklarını söyledi. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bu araştırmayı yapabilmek için aylardır yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktaran Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, illerde ölçme değerlendirme merkezlerinde bu araştırmaların yapılmasıyla ilgili eğitimler düzenlendi. Soruların hazırlanması aşamasında illerle ortak çalışmalar yürütüldü. Soruların pilot uygulamaları gerçekleştirildi. Araştırmayı 81 ilimizde 4, 7 ve 10’uncu sınıf düzeyinde gerçekleştirdik ve tamamladık. 4 ve 7’nci sınıflara yönelik araştırmadan farklı olarak 10’uncu sınıf düzeyinde yapılan araştırmada öğrencilere açık uçlu sorular da yöneltildi.

Araştırma, 2 bin 865 okulda ve yaklaşık 350 bin öğrenciyi kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. İlk defa 81 ilin tamamında bu kapsamda bir izleme araştırması yapıldı. Araştırma sonuçlarıyla ilgili detaylı raporları arkadaşlarımız hazırlayacak. Elde edilen bulgulara göre bu okullarımıza yönelik iyileştirici tedbirlerimizi alacağız.

TÜM İLLERDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ KURULDU

81 ilde kurulumunu tamamladığımız ‘Ölçme Değerlendirme Merkezleri’nin bu araştırmaların düzenli ve sürekli bir şekilde gerçekleştirilmesinde büyük rol oynadığı. İzleme araştırmalarının kapsamını ve çeşitliliğini 81 ildeki ölçme değerlendirme merkezlerimiz üzerinden sürekli artıracağız. Bu merkezlerle hareket kabiliyetimiz arttı. Böylece okullarımızda her alanda sürekli iyileştirme kültürünü güçlendireceğiz. Bakanlık olarak okullarımızı bu konuda sürekli destekleyeceğiz."