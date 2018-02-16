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    e-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 07:05 | Son Güncelleme:

    Soyağacı sorgulamasının e-devlet üzerinden başlamasıyla birlikte vatandaşlar akın akın sorgulama yaparken, vatandaşların bir kısmına 1800’lü yıllarda doğanların birçoğu için soyadı ve ‘sağ’ bilgisi verildiği dikkat çekti. Bu hatayı görüp sosyal medya hesaplarından paylaşanlar ise anne kızlık soyadını da gösteren bu görüntüleri paylaştığından dolandırıcılara kapı aralıyor. Bu sabah 07.45’e kadar 8 milyon 141 bin 756 kişinin sorgulama yaptığı açıklandı.

    Yoğunluk nedeniyle erişimine kısa bir süre ara verilen e-devlet soyağacı sorgulama sayfası yeniden aktif hale getirildi. Dün akşam saatlerine kadar 3 milyon 641 bin belge üretilmişti. Sayı hızla artıyor. Bu sabah 07.45’e kadar 8 milyon 141 bin 756 kişinin sorgulama yaptığı açıklandı.

    Yine yoğun ilgi gösterilen sorgulama uygulamasında 1800’lü yıllarda doğanların birçoğu için soyadı ve ‘sağ’ bilgisi verildiği dikkat çekti. Bu durum ise vatandaşlar tarafından sosyal medyaya taşındı.

    Ancak soyağacını öğrenen vatandaşlar yaptıkları bu paylaşımlarla dolandırıcılara kapı araladığının farkında değil.

    SOYAĞACINIZI PAYLAŞMAYIN!

    Oluşturulan talebin ardından bazı vatandaşlar öğrendikleri Soyağacı bilgilerini açık bir şekilde sosyal medyada paylaşırken bazı vatandaşlar ise bilgileri kapatarak sosyal medyada paylaşmaya başladı.

    Bankalar yaptıkları uyarılarda hiç kimseyle anne kızlık soyadınızı paylaşmamanız için uyarı üstüne uyarı yaparken vatandaşların soyağacı bilgilerini açık bir şekilde sosyal medyada paylaşması kişisel veri güvenlikleri için tehlike oluşturuyor. Güvenliğiniz için soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.

    3 MİLYONDAN FAZLA SORGULAMA

    E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti, çalışmalar nedeniyle bir süre kapalı kalmıştı. 14 Şubat akşamı sistemdeki düzenlemeleri tamamlayan uzmanlar,  soyağacı sorgulama ekranını yeniden hizmete açtı. Sistemin dün gece saatlerinde açılmasıyla birlikte bu sabah 07.45'e kadar 8 milyon 141 bin 756 kişinin sorgulama yaptığı açıklandı.

    E Devletten soyağacı sorgulama çılgınlığı devam ediyor.. 3 milyonu aşan rakamE Devlet'ten soyağacı sorgulama çılgınlığı devam ediyor.. 3 milyonu aşan rakam!

    Etiketler: e-devlet , uygulama , telefon
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