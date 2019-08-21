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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
21.08.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

İsrail'in İran hedeflerini, ABD ve Rusya'nın onayıyla vurduğu iddia edildi

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İsrail'in İran hedeflerini, ABD ve Rusya'nın onayıyla vurduğu iddia edildi

İsrail'in, Irak'taki İran destekli grupları "ABD ve Rusya'dan aldığı onayla" vurduğu iddia edildi.

Londra'dan yayınlanan Suudi Arabistan destekli Eş-Şark el-Avsat gazetesi Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Washington ve Moskova'dan aldığı onayla son haftalarda İran'ın Irak'ta bulunan silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini belirtti.     

İsrail'in ABD ve Rusya'dan aldığı onayı resmi olarak duyurmaması konusunda tarafların anlaştığı aktarılan haberde, Irak'taki Haşdi Şabi'ye ait askeri üslere son zamanlarda düzenlenen saldırılara dikkat çekildi.     

Irak'ın Salahaddin vilayetinde Haşdi Şabi'ye ait askeri üste dün patlamalar meydan geldiğine işaret edilen haberde, temmuz ayında da Haşdi Şabi'ye yönelik benzer saldırılar düzenlendiği hatırlatıldı.     

Dün art arda patlamaların meydana geldiği Haşdi Şabi karargahı, Irak'ın en büyük askeri hava üssü konumundaki Salahaddin vilayetinde bulunan Beled Askeri Hava Üssü yakınlarında bulunuyor. Söz konusu üste ABD'li askeri danışmanlar ve Irak ordusuna ait F-16 savaş uçakları yer alıyor.     

İSRAİL'İN HEDEFİNDEKİ İRAN'A YAKIN HAŞDİ ŞABİ GRUPLARI     

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.     

Tel Aviv'in temmuz ayında Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin soruya Netanyahu, "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir." şeklinde cevap vererek, söz konusu saldırının arkasında İsrail ordusunun olduğunu ima etmişti.     

İsrail'in, 19 Temmuz'da F-35 uçağıyla Irak'ın Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı, 28 Temmuz'da da başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta İran'ın füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, İsrail makamlarından ise bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.    

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