Canan Karatay'dan onaylı: Turşu nasıl yapılır?

Peki lezzetli bir turşu nasıl hazırlanır? İşte 8 adımda turşu hazırlamanın püf noktaları:
1) İlk adım olarak turşuluk malzemenin seçimine dikkat etmeniz gerekiyor. Turşu yapmak için genellikle en uygun zaman güz dönemidir. Turşuda kullanacağınız meyve ya da sebzenin taze olmasına dikkat etmelisiniz. Mümkünse satın aldığınız meyve veya sebzeleri bir iki gün içinde turşu yapımında kullanın.
2) Turşuluk malzeme kadar saklanacak kap da oldukça önemlidir. Eğer turşu seven kalabalık bir aileyseniz 2,5-5 litrelik şişeleri tercih etmeniz daha uygun olur. Daha küçük kavanozlar da tercih edebilirsiniz. Asıl dikkat etmeniz gereken kabın plastik olmamasıdır.
3) Turşuda kullanacağınız su içme suyu olmalıdır. Böylece turşunuz daha uzun süre bozulmadan kalacaktır. Aynı zamanda turşunuzu tüketirken suyunu da rahatlıkla içebilirsiniz. Eğer musluk suyu kullanacaksanız kaynatıp bir akşam bekleyin. Süzdükten sonra turşunuzda kullanabilirsiniz.
4) Limon suyu mu sirke mi diye çok fazla düşünmeyin. Turşuya asıl lezzetini veren üzüm sirkesidir.
5) Tercihe göre turşuya 1 litre için 2-3 adet küp şeker de atabilirsiniz. Bu mayalanmayı hızlandıracaktır.
6) Turşu mutlaka kaya tuzundan yapılmalıdır. Daha iri olan kaya tuzu geç çözülerek turşunun lezzetini ve dayanıklılığını arttırır.
7) Turşu yaparken kavanozun dibine 4-5 adet nohut koyabilirsiniz. Böylece turşunuzun dayanıklılık süresi uzayacaktır. Aynı zamanda oldukça faydalı sarımsak da hem bağışıklık sisteminiz için hem de turşunun dayanıklılığı için sıkça tercih ediliyor. Bunlara ek olarak hafif bir acılık için küçük acı biber, dereotu, tane karabiber, defneyaprağı turşu yapımında kullanılabilir. Hoş bir aroma ve uzun süren bir lezzet elde edebilirsiniz.
8) İyi bir turşunun oluşması için mayalanma zamanına ihtiyacı vardır. Yaklaşık 2-3 hafta, turşunuzun olgunlaşması için yeterli olacaktır. Ancak mayalanma aşamasında sık sık kapağını açıp turşuyu karıştırmayın. 3 hafta sonunda metal olmayan temiz bir kaşıkla alarak turşunuzu afiyetle yiyebilirsiniz.
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