Başak Burcu - Özellikler
"Başak Burcu - Özellikler"
Başak Takım Yıldızı (Astronomi)
Başak takımyıldızının ilk dekanatında Coma, ikincisinde başlıca yıldızları Bungula ve Aguna olan Centaurus bulunur.
Üçüncü dekanatta, ekliptiğe daha yakın bir yerde ise Caphir ve Spica yani Tohum yer alır.
Mitoloji
Başak burcu bereket tanrıçaları ile özdeşleştirilir.
Tek bir bereket tanrıçasının sembolize edemeyeceği Başak burcu, en iyi Zeus ve Themis'in kızı Astraia ile anlatılır. Namuslu ve erdemli bir bakire olan Astraia, aynı zamanda adaleti de temsil eder.
Bir dönem insanlar arasında yaşamına devam eden tanrıça, insanlar arasında ahlaksızlığın ve yozluğun artmasıyla beraber kızkardeşi Pudicitia (Utanç) ile birlikte gökyüzüne geri döner ve Başak burcunu oluşturur.
Sembol
Bazı eski zodyaklarda bu burç yere, yüzükoyun uzanmış yatan bir bakire ile sembolize edilir ve zodyaktaki tek feminen figürdür. Bir elinde sivri uçlu bir asa tutan bakirenin diğer elinde verimliliğin sembolü olan bir başak vardır.
Antik zamanlardan bu yana tanrıça İsis, İştar, Persephone ile, hatta daha sonra Bakire Meryem ile özdeşleştirilir.
Yaşam
Başak evresinde birey, aileye olan bağımlılığından kurtulmak için değerlerini saptama ve seçimlerini yapma aşamasına gelir.
Buradaki temel fonksiyon muhakeme yeteneğidir. Muhakeme ederek, ayırımına vardığı, özümsediği şeyleri bünyesine entegre edip, kendinden bir parça haline getiren Başak, aileye olan bağımlılığından kurtularak, yaşamını devam ettirebilmek için çalışmak zorundadır. Yani kendini, enerjilerini belli bir alana kanalize ederek, tüm detaylarıyla uzmanlaşmak durumundadır. Artık vücut ve ruhun birbirinden ayrılması ve farklılığın anlaşılması söz konusudur.
Başak, eğer kendi içinde vücudu-ruhu ile uyum sağlayabilirse sağlığı da iyi olur. Seçilen yiyecekler, giyim, egzersiz, eşlik eden insanlar bile sağlık durumunu etkileyebilir.
Tüm yapılan seçimlerin birbiri ile uyum içinde olması gerekir. Aynı zamanda vücudun ve ruhun bütün oldukları, uyumla, koordinasyon içinde yaşaması gerektiği benimsenmelidir.