Bakanlık ihbar etti, usulsüz ilaçtan yargılanacak

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz aylarda, "Bitkilerin Efendisi" olarak tanınan Prof. Dr. Ahmet Maranki'yi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar etti.

Maranki'nin 28 Ocak 2017 günü bir televizyon programında kendi isim markası adı altında onaysız ürün sattığı kaydedildi.

Ürünlerin hastalık tedavi edici nitelikte ilaçlar olduğunu ileri sürerek "Bir alo demeniz yeterli" şeklinde beyanlarda bulunduğu belirlenen Maranki ise suçlamaları reddetti.

Ancak "1262 sayılı kanuna muhalefet" ettiği gerçekçesiyle yargılanacağı öğrenildi.



