Romatizma tedavisinde etkili 6 etkili bitki

Romatizma orucu nedir?

Romatizma hastaları, şiddetli ağrı dönemlerinde, glütensiz beslenme odaklı “Romatizma Orucu” ile iyileşme süreçlerini hızlandırabilirler.

Kuşburnu, zencefil gibi doğanın sunduğu besinler, ağrıların giderilmesini desteklerken, iyileşme sürecine etki eder. Omega-3 takviyesi de ağrı kontrolünde önemli bir rol oynar.

Patlıcan, domates, biber ve patatesten uzak durun!

Özellikle romatizmal hastalarda ağrıların arttığı ve yangınların şiddetlendiği dönemlerde romatizma orucunun yapılmasının tedaviye katkı sağlayacağını ifade eden Dr. Ümit Aktaş, “Oruç boyunca patlıcan, domates, biber ve patates gibi sebzelerin tüketilmemesi tedavi sürecinin devamlılığı için önem taşıyor. Şeker, hamur işi, buğday içeren ürünler, yulaf, arpa, çavdar gibi glüten içeren ürenler bağırsak geçirgenliğini bozar. Bağırsak sisteminin bozulması romatizma ağrılarının artmasına neden olur. Romatizma hastaları glütenden uzak durmalıdır’’ diyor.

Kelle paça ve kemik suyunu ihmal etmeyin!

Romatizma hastalığını tetikleyen faktörlerden birinin vücudumuzdaki kolajenin azalması olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, “Kolajen olmadan insan vücudunun sağlıklı, diri, dinç ve ayakta kalabilmesi mümkün değil. Kolajenin az alınmasının sebebi, kolajen içeren gıdaların az tüketilmesi.

Romatizma hastalarının diyetinin başköşesinde kolajen zengini kemik suyu ve kemik suyuyla pişmiş yemekler olmalı. Özellikle kelle ve paça çorbalarının bol bol tüketilmesi gerekir.

Hayatınızdan şekeri, buğdayı, işlenmiş gıdaları ve glüteni tamamen çıkarın

Romatizmal hastalıkların giderek artmasındaki en önemli neden beslenme bozukluğu ve besinlerde kullanılan kimyasal katkı maddeleridir. Eğer bir romatizma hastası iseniz hayatınızdan şekeri, buğdayı, işlenmiş gıdaları ve glüteni tamamen çıkarmalısınız.

Turşu, yoğurt, kefir gibi probiyotik zengini besinlerle beslenin

Yeni çalışmalar D vitaminin bu zorlu hastalığa karşı sadece koruyucu bir rol oynamadığını, tedavisinde de etkili olduğunu gösteriyor. Hastaların, yumurta, ciğer gibi D vitamini zengini besinler tüketmeleri gerekiyor. Turşu, yoğurt, kefir gibi probiyotik zengini besinleri mutfağınızdan eksik etmeyin!

Özelikle romatizma hastalarına bol bol zencefil tüketmelerini öneriyorum. Romatizma tedavisinde etkili olan takviyelerin ancak ve ancak doğru bir beslenme modeliyle etkili olabileceğini unutmayın!’

Romatizma tedavisinde etkili 6 bitki

• Isırgan: Son derece kuvvetli yangı ve ağrı giderici etkisi vardır. Güvenli bir bitkidir.

• Kuşburnu: Yangı gidericidir ve yüksek miktarda C vitamini içerir.• Papatya: Yangı giderici ve sakinleştiricidir.

• Zencefil: Kuvvetli yangı gidericidir. Mide bulantısını giderir.

• Zerdeçal: Kuvvetli yangı giderici özelliği yanında, Karaciğer üzerinde kuvvetlendirici ve kan yağlarını düşürücü etkisi vardır.

• Meyan kökü: Yangı gidericidir.

Romatizma için çay tarifi

Malzemeler

1 tatlı kaşığı kuşburnu

1 çay kaşığı tane karabiber

1 çubuk meyan kökü

1 çay kaşığı zencefil

Hazırlanışı

Tüm bitkilerin üzerine 250 cc kaynar su ekleyin. Ağzı kapalı şekilde 10 dakika demledikten sonra günde 4 fincan içebilirsiniz.