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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
05.12.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Romatizma nedir? Romatizma neden olur ve belirtileri nelerdir?

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Romatizma nedir? Romatizma neden olur ve belirtileri nelerdir?

Genelde psikolojik ve fiziki nedenlerle ortaya çıkabilen romatizma, stres ve kaygı durumunda tetiklenebiliyor. Romatizma belirtileri, temelde şiddetli eklem ağrıları, kuvvetsizlik, deride sertlik şeklinde ortaya çıkabiliyor. Peki, romatizma neden olur ve belirtileri nelerdir? İşte, Romatizma nedir ve tedavisi nasıl yapılır sorularının detaylıca cevabı

Romatizma, genellikle kas ve eklemlerde ağrı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Birçok rahatsızlık ile birlikte görülme riski oldukça yüksektir. Özellikle kırk yaş üstü kişilerde görülmektedir. Bazı bireylerde ise direkt kemiklerde ağrı olarak nüksedebilir.

Romatizmanın Nedenleri Nelerdir?

1- Alkol ve sigara kullanımı: Alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklar birçok hastalığın doğrudan ya da dolaylı nedenlerini teşkil eder. Romatizma hastalıklarında da vücut direncini aşağı çeken bu alışkanlıklar, ağrıların oluşmasına ve giderek artmasına neden olabilir. Bunun önüne geçmek için bu tür alışkanlıklardan uzak durulmalı, sağlıklı ve düzenli beslenmeye maksimum oranda özen gösterilmelidir.

2- Kazalar: Orta ve yüksek şiddetli kazalar doğrudan doğruya kemik ve kasları etkiler. Bu kazaların sonunda fizyoterapi gerektiren romatizma kaynaklı ağrılar saptanabilir.

3- Yaş ve cinsiyet faktörleri: 50 yaş üzeri kişilerde romatizma görülme riski yüzde altmış oranında daha fazladır. Bunun yanı sıra kadınların erkeklere oranla üç kat daha fazla bu hastalığa yakalanma riski bulunuyor.

4- Kilo: Göbek ve basen bölgesindeki aşırı yağlanmalar dizlerde kireçlenmeye yol açar. Kireçlenme ise direkt olarak romatizmal ağrıların sebebi olabilmektedir. Hareketsiz bir yaşam sürenler, spor ve egzersiz yapmayanlarda da kemik ve eklem merkezli ağrılar ortaya çıkabilir.

Romatizmanın Psikolojik Nedenleri

1- Stres ve kaygı: Stres ve kaygı gibi insanın tüm yaşamını etkileyen yoğun ve negatif hisler, sadece psikolojik olarak değil fiziksel olarak da tahribata yol açar. Buna tıp dilinde psikosomatik denmektedir. Psikosomatik etkilere neden olan stres ve kaygı faktörleri kronik olarak romatizma ağrılarının artmasına neden olur. Kişilerin stres ve kaygıdan uzak bir yaşam sürmeleri gerekmektedir.

2- Soğuk hava: Havaların genelde soğuk ve yağışlı olduğu iklimlerde romatizmanın görülme olasılığı neredeyse beş kat artıyor. Bacakların ve eklemlerin üşümesi ile birlikte zedelenme ve benzeri belirtiler ortaya çıkabilir.

3- Rutubetli ortam: Romatizma hastalığına davetiye çıkaran bir diğer faktör ise rutubetli ortamlardır. Bodrum katlarında ve havasız ortamlarda yaşayan kişilerde romatizma hastalığının çok sık görülmesi, bu bilgiyi doğrular niteliktedir.

Romatizma Belirtileri Nelerdir?

1- Şiddetli eklem ağrıları: Özellikle yağışlı havalarda eklem bölgelerinde hissedilen şiddetli ağrılar, bu hastalığın en sık rastlanan belirtileri arasında gösteriliyor. İlerleyen safhalarda ise eklem ve ayaklarda şişme ve beze oluşumları ortaya çıkmaktadır.

2- Kuvvetsizlik: Romatizma teşhisi ile birlikte kişiler gündelik yaşamlarında olumsuz olarak etkilenirler. Oturup kalkmaları dahi güçleşir. Bu hastaların merdiven inip çıkmamaları önerilmektedir.

3- Deride sertlik: Özellikle kadın hastaların derilerinde aşırı hassasiyet gözlemlenir. Bu hassasiyetlerin sonunda farklı bölgelerin derilerinde sertlik meydana gelmektedir.

Romatizma Ağrısını Geçiren Besinler

1- Keten Tohumu: Son zamanlarda doktorların birçok farklı hastalık için önerdiği keten tohumu romatizma ağrısı çeken kişiler için de birebirdir. Keten tohumunun içerisinde yer alan protein değerleri başta romatizma ağrıları olmak üzere tüm ağrıların üzerinde hafifletici etkilere sahiptir.

2- Yumurta: Kahvaltı öğünlerinde mutlaka tüketilmesi önerilen yumurtalar, doğal bir ağrı kesicidir. Kronik olarak romatizma ağrısı çeken kişiler tek öğünde bir ya da iki yumurta yiyebilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise yumurtanın az pişmiş olmasıdır. Rafadan yumurtalar protein değerlerini koruduğu için bu şekilde tüketilmesine özen gösterilmelidir.

3- Zencefil: Beslenme uzmanlarının sıklıkla önerdiği bir bitki olan zencefil, romatizma ağrılarına alternatif çözümler sunuyor. Özellikle gece yatmadan önce bu bitki çayını içenlerde ağrılar yüzde yetmiş oranında azalıyor. İsteyenler içerisine bal katarak da içebilir. Ancak uzmanların önerisine göre içine şeker ve benzeri tatlandırıcılar katılmamalıdır.

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