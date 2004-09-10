180 milyarlık kutlama

Serdar Ortaç’ın keyfine son zamanlarda diyecek yok. Yaz başında çıkardığı albümle satış rekorları kıran, her yerde şarkıları çalınan Ortaç’a bu başarının maddi getirisi de iyi oldu.
O da bunu kutlamak için hemen otomobilini yenileyip, kendine 2004 model bir Mercedes aldı. 120 bin dolara yani yaklaşık 180 milyara aldığı söylenen Mercedes’iyle ilk olarak Nişantaşı Beymen Brasserie civarlarında dolaşırken rastlamıştık ona... Geçtiğimiz gece de Artuğ-Ergun Aysal çiftinin Rumelihisarı’ndaki evlerinde verdikleri davete giderken garajından çıkardı aracını. Gecenin sonunda da gıcır gıcır otomobiline binerek gözden kayboldu Ortaç...
Türk modacılar Beyrut’ta
Türkel Fuarcılık tarafından düzenlenen Beyrut Moda Fuarı, 7-10 Eylül arasında gerçekleşti. Türkiye’den 35 firmanın katıldığı fuar, Orta Doğu’nun en yeni ve büyük fuar alanı BIEL Exhibition Center’da düzenlendi. Etkinlik kapsamındaki defilelerde Sinem Güven, Selin Toktay, Ebru Güzel, Tuğba Karaca, Deniz Pulaş gibi başarılı mankenler podyuma çıkarken, modacı Ahmet Eraslan’ın koleksiyonları ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.
Osman Bey duymasın!
Best Models yarışmasının ilk elemesi Maslak Princess Otel’deki Sport House’ta yapıldı. Yarışmanın jüri üyelerinden olan Best Model 2003 ikincisi Berk Oktay, Sezin Erbil’le geçtiğimiz ay başlayan ilişkisinin bittiğini söyledi. Şenay Akay ile 2 ay önce kısa süreli bir aşk yaşamış olan Oktay, yarışmanın yapıldığı mekandan yine Akay’la ayrıldı. Akay ile Oktay, daha sonra Bebek’te bir cafe’den çıkarken KELEBEK objektiflerine yakalandı. Şenay Akay gazetecileri fark eder etmez spor otomobilinin direksiyonuna geçti, Berk Oktay’ı da yanına alıp hızla uzaklaştı. Bu duruma Şenay Akay’ın üç aydır birlikte olduğu işadamı Osman Güney’in ne diyeceği merak konusu! n Erol ABİNİKMAN
Manço ödülü MFÖ’nün
Barış Manço’nun eski eşi Lale Manço, işadamı eşi Serdar Ahıskalı’yla Kuşadası’nda yaşıyor. İlişkileri yine Kuşadası’nda çekilen fotoğraflarıyla açığa çıkan, daha sonra da beraberliklerini nikah masasına taşıyan çift, 17. Kuşadası Altın Güvercin Müzik Festivali’nin açılış kokteylinde karşımıza çıktı. Festival kapsamında bu yıl 5’incisi verilen Barış Manço Onur Ödülü nedeniyle oradaydı ikili. Ödülün yıllar önce Manço ile aynı sahneyi paylaşan MFÖ grubuna verileceği açıklandı.
Kantocu güzel
Kantoyu çoğumuz Nurhan Damcıoğlu’yla tanıyıp sevdik. Kıvrak danslarıyla bir döneme damgasını vuran Damcıoğlu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki Sezen Aksu konserinde karşımıza çıktı. Gece boyunca şarkılara eşlik eden kantocunun geçen yıllara rağmen güzelliğini korumuş olduğu görüldü.
Saf zehir cazibesi
1985 yılında çıkardığı Poison ile kadınlara baştan çıkarıcı muhteşem bir parfüm sunan Dior, 21. yüzyılın kadını için daha da etkili bir koku üretti. Pure Poison’dan (saf zehir) birkaç damlanın, içinizdeki baştan çıkarıcılığı ortaya çıkarmak için yeterli olduğunu söylüyorlar. Deneyip, görmek gerek!
Allı morlu
Ertekin komik adam vesselam... Aklına ne eserse yapıyor, kimin ne diyeceğini umursamıyor, dikkat çekmeyi de seviyor. Katıldığı son davette meraklı bakışların odağı oldu. Q Club’taki davette sakallarının bir kısmını beyaz bırakıp, bir kısmını morla renklendirdiği görülen Ertekin’e bunun nedenini sorduk, Avrupa’da çok moda olduğunu söyledi!
180 milyarlık kutlama
Serdar Ortaç’ın keyfine son zamanlarda diyecek yok. Yaz başında çıkardığı albümle satış rekorları kıran, her yerde şarkıları çalınan Ortaç’a bu başarının maddi getirisi de iyi oldu.
O da bunu kutlamak için hemen otomobilini yenileyip, kendine 2004 model bir Mercedes aldı. 120 bin dolara yani yaklaşık 180 milyara aldığı söylenen Mercedes’iyle ilk olarak Nişantaşı Beymen Brasserie civarlarında dolaşırken rastlamıştık ona... Geçtiğimiz gece de Artuğ-Ergun Aysal çiftinin Rumelihisarı’ndaki evlerinde verdikleri davete giderken garajından çıkardı aracını. Gecenin sonunda da gıcır gıcır otomobiline binerek gözden kayboldu Ortaç...
Türk modacılar Beyrut’ta
Türkel Fuarcılık tarafından düzenlenen Beyrut Moda Fuarı, 7-10 Eylül arasında gerçekleşti. Türkiye’den 35 firmanın katıldığı fuar, Orta Doğu’nun en yeni ve büyük fuar alanı BIEL Exhibition Center’da düzenlendi. Etkinlik kapsamındaki defilelerde Sinem Güven, Selin Toktay, Ebru Güzel, Tuğba Karaca, Deniz Pulaş gibi başarılı mankenler podyuma çıkarken, modacı Ahmet Eraslan’ın koleksiyonları ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.
Osman Bey duymasın!
Best Models yarışmasının ilk elemesi Maslak Princess Otel’deki Sport House’ta yapıldı. Yarışmanın jüri üyelerinden olan Best Model 2003 ikincisi Berk Oktay, Sezin Erbil’le geçtiğimiz ay başlayan ilişkisinin bittiğini söyledi. Şenay Akay ile 2 ay önce kısa süreli bir aşk yaşamış olan Oktay, yarışmanın yapıldığı mekandan yine Akay’la ayrıldı. Akay ile Oktay, daha sonra Bebek’te bir cafe’den çıkarken KELEBEK objektiflerine yakalandı. Şenay Akay gazetecileri fark eder etmez spor otomobilinin direksiyonuna geçti, Berk Oktay’ı da yanına alıp hızla uzaklaştı. Bu duruma Şenay Akay’ın üç aydır birlikte olduğu işadamı Osman Güney’in ne diyeceği merak konusu! n Erol ABİNİKMAN
Manço ödülü MFÖ’nün
Barış Manço’nun eski eşi Lale Manço, işadamı eşi Serdar Ahıskalı’yla Kuşadası’nda yaşıyor. İlişkileri yine Kuşadası’nda çekilen fotoğraflarıyla açığa çıkan, daha sonra da beraberliklerini nikah masasına taşıyan çift, 17. Kuşadası Altın Güvercin Müzik Festivali’nin açılış kokteylinde karşımıza çıktı. Festival kapsamında bu yıl 5’incisi verilen Barış Manço Onur Ödülü nedeniyle oradaydı ikili. Ödülün yıllar önce Manço ile aynı sahneyi paylaşan MFÖ grubuna verileceği açıklandı.
Kantocu güzel
Kantoyu çoğumuz Nurhan Damcıoğlu’yla tanıyıp sevdik. Kıvrak danslarıyla bir döneme damgasını vuran Damcıoğlu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki Sezen Aksu konserinde karşımıza çıktı. Gece boyunca şarkılara eşlik eden kantocunun geçen yıllara rağmen güzelliğini korumuş olduğu görüldü.
Saf zehir cazibesi
1985 yılında çıkardığı Poison ile kadınlara baştan çıkarıcı muhteşem bir parfüm sunan Dior, 21. yüzyılın kadını için daha da etkili bir koku üretti. Pure Poison’dan (saf zehir) birkaç damlanın, içinizdeki baştan çıkarıcılığı ortaya çıkarmak için yeterli olduğunu söylüyorlar. Deneyip, görmek gerek!
Allı morlu
Ertekin komik adam vesselam... Aklına ne eserse yapıyor, kimin ne diyeceğini umursamıyor, dikkat çekmeyi de seviyor. Katıldığı son davette meraklı bakışların odağı oldu. Q Club’taki davette sakallarının bir kısmını beyaz bırakıp, bir kısmını morla renklendirdiği görülen Ertekin’e bunun nedenini sorduk, Avrupa’da çok moda olduğunu söyledi!