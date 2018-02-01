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10 farklı mısır patlatma tekniği

Patlamış mısırı sevmeyen yoktur. Özellikle akşamları dizi seyrederken en lezzetli atıştırmalıklardan biri olan patlamış mısır diyetisyenler tarafından da öneriliyor. Siz de 10 farklı mısır patlatma tekniği ile akşamlarınızı keyifli hale getirebilirsiniz.

Hürriyet Haber
01.02.2018 - 09:36 | Son Güncelleme :

Patlamış mısır en sevilen atıştırmalıklardan biri. Birkaç dakika içerisinde hazır olan bu cazip atıştırmalık biraz tuz ve yağ ile birleşince mükemmel bir lezzete dönüşüyor. Patlamış mısır yapmanın pek çok yöntemi mevcut. Size en uygun olanını belirleyerek bu leziz atıştırmalığı hemen yapmaya başlayabilirsiniz.

İşte 10 farklı mısır patlatma tekniği…

Mikrodalgada kağıt torba içinde

Mikrodalga fırınlar patlamış mısır yapımında sıkça tercih ediliyor. Özel kağıt torbalarda satılan patlamış mısırları alarak birkaç dakikada lezzetli bir atıştırmalığa kavuşmak mümkün. Özel poşette satılan mısırların yağı ve tuzu önceden ayarlandığı için bu yöntem oldukça pratik.

10 farklı mısır patlatma tekniği

Mikrodalgada kâse içinde

Mikrodalga fırınınız varsa patlamış mısırları güvenli bir kaseye koyarak kendi mısırınızı kendiniz yapabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken konu fırın içine koyduğunuz kasenin mikrodalga kullanımına uygun olması. Birkaç dakika içinde patlayan mısır üzerine dilediğiniz kadar yağ ve tuz ekleyebilirsiniz.

Soba veya ısıtıcı üstünde

Kış aylarında mısır patlatmanın bir başka yöntemi de soba üzerinde mısır patlatmak. Bir kaba koyduğunuz mısırların üzerini örterek ısıtıcı veya sobanın üzerinde tutun ve mısırların patlamasını bekleyin.

Tavada

En klasik yöntemlerden biri tavada mısır patlatmak. Mısırları döküm bir tava içine koyarak orta ateşte patlatabilirsiniz. Tavanın kapağını kapatmayı unutmayın.

10 farklı mısır patlatma tekniği

Elektrikli patlamış mısır makinesinde

Son dönemlerin popüler cihazlarından olan elektrikli patlamış mısır makineleri ile patlamış mısır yapabilirsiniz. Mısır çekirdeklerini patlatan otomatik bir karıştırıcı yardımı ile çalışan bu makinelerle zahmetsizce mısır patlatmak mümkün.

Elektrikli tavada

Elektrikli döküm tavalarla hızlıca mısır patlatmak mümkün. Teknolojinin son ürünü olan bu tavalarla mısırlarınızı hemen patlatmaya başlayabilirsiniz. Yağ ve tuzunu da ayarladıktan sonra size sadece sevdiğiniz filmi seçmek kalıyor!

Mangal üzerinde

Mangal keyfini mısır ile birleştirmeye ne dersiniz? Mangal ateşi ile yapılan mısırların daha lezzetli ve farklı bir tada sahip olduğu gerçek. Dayanıklı bir kap içine koyduğunuz mısırları birkaç dakika sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

10 farklı mısır patlatma tekniği

Kamp ateşinde

Özellikle yaz aylarında tatilde veya kampta yakılan ateş üzerinde mısır patlatmanın keyfi bir başka. Alüminyum bir kap içine yerleştirdiğiniz mısırların ağır ağır patlayışına şahit olabilirsiniz.

Düdüklü tencerede

Mısır patlatmak için düdüklü tencere de harika bir yöntem. Biraz sıvı yağ ve tuz ekleyerek düdüklü tencere mısır patlatabilirsiniz.

Fırında

Normal fırını orta sıcaklığa ayarlayarak ısıya dayanıklı bir kap ve üzerine folyo ile kolay bir şekilde mısır patlatma keyfi yaşayabilirsiniz.

PATLATTIĞINIZ MISIRLARI RENKLENDİRİP DAHA EĞLENCELİ BİR HALE GETİRMEYE NE DERSİNİZ?

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