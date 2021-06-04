Yüzde 100 şampiyon farkı

Nefis alkışlanası fantastik asistler ve yüksek ritim vardı karşılaşmada. İki takım da eksiksiz sayılabilecek kadrolarıyla kafa kafaya, yakın ara oynadılar ilk yarıda. Her iki tarafta da olağan şüpheli yıldız oyuncuların sezon sonu pik yapan performansları göz doyururken Fenerbahçe’nin ülkemiz basketbolu adına Avrupa’nın zirvesinde her zaman olması gerekliliği net ortaya çıktı.

ANADOLU EFES BUNU HEP YAPIYOR

İkinci devre başında sahada Fenerbahçe’den eser kalmayınca, göz açıp kapayana kadar Anadolu Efes’in takımsal kalite farkı ve kazanma kararlılığı skora yansıdı. Efes alışılmış ‘üçüncü koparma çeyreği’ni üçlükler eşliğinde oynayınca maç kırılma noktasına geldi. Efes atarak kaçtı, Fener yakalayamadı. Mükemmellik resitalini sürdüren Ş(a) hane Larkin’in yanına katılan Beaubois da hücum yoğuşmasını ve rengini arttırdı.

Fark açılmaya başlayınca Fenerbahçe başlangıçtaki oyun düzeninden iyice uzaklaşırken 40-11’lik bir seri yediler. Sinirlerin gerildiği ‘son traşı tamamlama çeyreği’nde Anadolu Efes dinginliğini korurken Fenerbahçe ‘bu iş burada bitmedi’ mesajı verme gayretindeydi...