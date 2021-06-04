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Haber Giriş: 04.06.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Yüzde 100 şampiyon farkı

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Yüzde 100 şampiyon farkı

Anadolu Efes Avrupa şampiyonluğunu rehavetinde olmayınca, Fenerbahçe de sezon içerisinde olmadığı kadar enerjik ve kazanma isteklisi olunca annemizin iginin final serisinin ilk maçında çok zevkli bir basketbol çıktı ortaya.

Nefis alkışlanası fantastik asistler ve yüksek ritim vardı karşılaşmada. İki takım da eksiksiz sayılabilecek kadrolarıyla kafa kafaya, yakın ara oynadılar ilk yarıda. Her iki tarafta da olağan şüpheli yıldız oyuncuların sezon sonu pik yapan performansları göz doyururken Fenerbahçe’nin ülkemiz basketbolu adına Avrupa’nın zirvesinde her zaman olması gerekliliği net ortaya çıktı.

ANADOLU EFES BUNU HEP YAPIYOR

İkinci devre başında sahada Fenerbahçe’den eser kalmayınca, göz açıp kapayana kadar Anadolu Efes’in takımsal kalite farkı ve kazanma kararlılığı skora yansıdı. Efes alışılmış ‘üçüncü koparma çeyreği’ni üçlükler eşliğinde oynayınca maç kırılma noktasına geldi. Efes atarak kaçtı, Fener yakalayamadı. Mükemmellik resitalini sürdüren Ş(a) hane Larkin’in yanına katılan Beaubois da hücum yoğuşmasını ve rengini arttırdı.

Fark açılmaya başlayınca Fenerbahçe başlangıçtaki oyun düzeninden iyice uzaklaşırken 40-11’lik bir seri yediler. Sinirlerin gerildiği ‘son traşı tamamlama çeyreği’nde Anadolu Efes dinginliğini korurken Fenerbahçe ‘bu iş burada bitmedi’ mesajı verme gayretindeydi...

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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