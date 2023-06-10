Sakin kalmayı başaran kazandı

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Sabrını sonuna kadar zorladığı taraftar alnına veda busesi koyacaktır herhalde. Sadece bizde değil, Avrupa’nın her yerinde karar maçları aşamasında yaygınlaşan kaybedenin ‘hakem kararlarına tepki göstererek onları kendi lehlerine düdük çalmak zorunda bırakma’ trendinin zirve yaptığı akşam iki takım da ‘geçiş hücumu sonunda şut sok kazan basketbolu’ sahnelediler.

KESKİN SİRKE KÜPÜNE ZARAR

Sayısal loto tarzından ayrılıp pota altını kullananın fark yaratacağı belli olan maçta Micic’in sayıyla sonlanan ‘perdele devril’lerini akıl eden taraf oldu Efes. Fenerbahçe demir dövmekten maç konsantrasyonu kaybederken Efes’in isabet verimi artınca momentum ev sahibine geçti.

Pivotları erken faul problemine giren Ataman en uzunu Bryant olan kısa takımla oynamak zorunda kalmasına rağmen önde gitti devre arasına. Odadan hırslı dönen Fenerbahçe atak yaparak maçı yakaladı. Sonda ‘nasıl olsa Larkin performansıyla bitiririz’ özgüveni, Efes’i ters eşleşmeleri kullanarak F.Bahçe’nin yumuşak karnına yöneltti. Bir kez daha maç sonunu oynama becerisiyle sakin kalan, taraftarına keyif veren basketbol oynayan ev sahibi finalist oldu.