Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı sonunda gerginlik! Ergin Ataman ve yöneticiler...

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Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko'yu 87-78 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı.

Mücadelenin ardından ise gergin anlar yaşandı.

SON BÖLÜMDE TEKNİK FAULLER

Büyük bölümü sakin geçen karşılaşmanın son anlarında tansiyon yükseldi. İlk olarak hızlı hücum sırasında geride kalan Elijah Bryant ile Marko Guduric arasında yaşanan tartışma ile ortam gerildi. İki oyuncu, karşılıklı teknik faul aldılar.

MAÇ SONUNDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte Ergin Ataman, yumruk şov yaparak sevinirken tansiyon yükseldi.

Ergin Ataman'ın tünele doğru ilerlediği bölümde taraftarlar ve Fenerbahçe yöneticilerinin de yer aldığı bölgede gergin anlar yaşandı.

Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarlar Ergin Ataman arasında, sonrasında Anadolu Efes taraftarı ile Fenerbahçe yöneticileri arasında da tartışma yaşandı.

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ERGİN ATAMAN: DALGA GEÇİLMİŞTİ

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Oyuncularımı koydukları karakterden dolayı kutluyorum. Maçın büyük bölümünü önde bitirdik. Devre arasına girmeden önce şanssız bir sayı yedik ve soyunma odasına biraz mutsuz gittik. Karşımızdaki rakip Fenerbahçe, kolay değildi. Herkesin, 'Anadolu Efes, tatile çıkmış' diye dalga geçtiği ortamda oyuncularım çok büyük karakter koydu ve iyi bir oyunla finale kaldık. Final serisinde de bu mücadelemiz devam edecek. Bizim hedefimiz sadece Fenerbahçe'yi yenip finale çıkmak değildi. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda bizim ciddi bir rakibimizdi" şeklinde konuştu.