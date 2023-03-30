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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Madrid'de şut yağmuru altında mahsur kaldık

#Madrid#Fenerbahçe#Tavares

F.Bahçe maçın son çeyreğine kadar sakatlardan dolayı dar rotasyon ve aynı oyuncularla oynamak zorunda kalmasa dün bir şok galibiyet çıkarabilirdi.

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Yine de maç sonunda soluğumuz kesildi. Genelde hakim hücum gücünü Tavares ve Yabusele ikilisiyle sağlayan ev sahibi, uzun beşle savunma duvarı örerek girdi maça. Yarı saha kontrollü set oynayarak hızımızı kesip, düşük tempo ve skorda tutmaktı amaçları ama hücum takımı Fenerbahçe’nin eli bereketliydi. Doğru ve isabetli şut seçimleriyle yakın ara takipte kaldık. Hezonja sıcak elleriyle takımını kaçırırken varlığını ispat kaygısındaki Edwards fazla zorlayınca hücum etkinliğimiz henüz formunu bulamayan Dorsey’in eline kaldı. · BOY farklılığı nedeniyle savunmada iyice gömüldüğümüzden pota altımıza uzun adamlarıyla yüklenerek yüzde 72 rekor isabeti bulan dış şutları kaçsa dahi ribauntları toplayıp etkili oldular.

HAYES ÇOK ÇALIŞTI

Real atağı karşısında dinginliğini yitirmeyen F.Bahçe Clathes ve yine mükemmel akşamında olan Hayes sayılarıyla maçı ortada tuttu ilk yarıda. Üçüncü çeyrek başında baskıyı artırarak dinginliğimizi kırarak şaşkınlık yarattılar. Klasik Real kalkışmasına tutulduk. Seyirciyle bütünleşen yıldızları Rodriguez ve Fernandez orkestrasyonuyla kendi adlarına şaha kalkarak son çeyreğe 10 sayı önde girdiler. Üçlük kasırgasıyla onlar gecelerini ışıtırken biz Baskonia maçını düşünmeye başladık.

Gözden KaçmasınReal Madrid 90-75 Fenerbahçe Beko(EuroLeague maçı)Real Madrid 90-75 Fenerbahçe Beko(EuroLeague maçı)Haberi görüntüle
#Madrid#Fenerbahçe#Tavares
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