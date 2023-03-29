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Canlı | Real Madrid Fenerbahçe (EuroLeague maçı)

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Real Madrid
Canlı | Real Madrid Fenerbahçe (EuroLeague maçı)
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 12:13

Real Madrid ile Fenerbahçe, Euroleague'in 31. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Euroleague'in 31. haftasında Real Madrid ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

Üçüncü çeyrek oynanıyor

Real Madrid: 58

Fenerbahçe Beko: 46

Real Madrid, İspanya Ligi ACB’de bu sezon oynadığı 24 maçta 20 galibiyetle lider. Eflatun-beyazlılar son olarak 26 Mart Pazar günü konuk olduğu Carplus Fuenlabrada’yı 78-102 ile geçti. Real’de Fabien Causeur 22, Vincent Poirier 16 sayı üretti.

REAL MADRİD FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? MAÇ ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 2022-23 sezonu 31. hafta maçında Real Madrid’e konuk oluyor. TSİ 21.45’te Wizink Center’da başlayan mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanıyor.

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#Euroleague#Fenerbahçe Beko#Real Madrid

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