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HABERLERYazarlarÜnal ÖzüakMaçın başındaki gevşeklik pahalıya mal oldu.
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Maçın başındaki gevşeklik pahalıya mal oldu.

#Fenerbahçe#Basketbol#Euroleague

Güçlü İspanyol rakiplerini peş peşe, bütün kulüp rekorlarını kırarak yendiğinden olsa gerek motivasyon boşalımı yaşayan Fenerbahçe Beko, Play-İn kovalayan Milano maçına iyi başlamadı.

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Karşılıklı üçlük isabetleriyle ‘bir sizden bir bizden’ başlayan oyunda son 4 maçını 21 sayı ortalamayla oynayan Mirotic ve Melli başımıza dert oldular oyun boyu. Tutuk ve Calathes’siz çok top kayıplı oynadığımızdan skoru ilk çeyrekte ikiye katlayarak kaptı ev sahibi. Savunma verimliliğini arttırarak kabuğunu sertleştirmesi beklediğimiz Fenerbahçe’ye yumuşak giriş yakışmadı. Ufak vida sıkması işe yaradı ve Milano’yu devreye giderken yakaladık.

Gözden KaçmasınOlimpia Milano 77-76 Fenerbahçe Beko / Maç sonucuOlimpia Milano 77-76 Fenerbahçe Beko / Maç sonucuHaberi görüntüle

DÜŞÜK RiTiMDE OYNADIK

İkinci yarı başında tokat atar diye bekledik ama dış atışların girmediği akşamda pota altını kullanmayı akıl edemediğinden skor yönünden tükenmiş rakibi karşısında maçı kıramadı Fenerbahçe. Açık alan basketbolumuz yerine onların istediği gibi düşük ritimde oynamak gecenin en büyük hatasıydı. Son topa kadar zorladık ama baştaki gevşeklik pahalıya mal oldu.

#Fenerbahçe#Basketbol#Euroleague
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