Koşmadan nasıl kazanacaksın!

Uluslararası Tolerans Günü'nde (!), yakın oynayıp kaybetmiş olmamıza anlayış göstermeye çalışıyorum ama merhametten maraz doğacağı için Fenerbahçe'nin yokuş aşağı gidişini görmezden gelemeyiz.

Yarı saha sayı üretimi yok denecek kadar az sarı lacivertlileri koşturmayıp sete set, 5’e 5 yarı saha basketbolu oynamaya mahkum etmek tüm rakiplerinin reçetesi oldu. Adam değiştirme savunmasıyla hücumumuzu kilitliyorlar. Herkesin elinde bir ‘Fenerbahçe Maçları Kullanım Kılavuzu’ var.

Geçen haftaki Milano maçında en düşük 43 sayı ve ilk çeyrekte sadece tek baskette kalarak tersten rekorlar kıran Fenerbahçe, son 2 maçının mağlubiyet acısını bizden çıkarmayı kafaya koymuş, agresif ve fakat telaşlı Bayern karşısında gurbetçi taraftarı sayesinde ev sahibi gibiydi.

NANDO MAÇA GELMEMİŞTİ

Çembere giderek onlara olan boyalı alan üstünlüğümüzü skora yansıtmaya çalıştık. Oyun kurucuda Henry umutsuz vaka olduğundan, görevi üstlenen Şehmuz bireysel mucize yaratmaya çalışırken top kayıplarımız katlandı. Tıkanmamızdan yararlanan Bayern, dip üçlük isabetlerini de bulunca, skor üstünlüğünü ele geçirdi. İkinci yarıda kısır döngü, hücumda acemilikler, top kayıpları, ribaund kayıpları katlanarak sürdü. Eli iyice ısınan Bayern de kopardı maçı. Son gayret yakalar gibi olduk ama gene bir katran karası gece yaşadık.