Bayern Münih 71-63 Fenerbahçe Beko

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Münih’te Audi Dome Salonu’nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte etkili savunma yaparak farkı azaltan Fenerbahçe Beko soyunma odasına 35-30 geride gitti.



Üçüncü çeyrekte sayı üstünlüğünü koruyarak son çeyreğe 49-46 önde giren Bayern Münih karşılaşmadan 71-63 galip ayrıldı.



THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler 7. mağlubiyetini aldı.



Alman ekibi ise 4. galibiyetini elde etti.



Fenerbahçe Beko'da 16 sayıyla Marco Guduric, Bayern Münih’te 22 sayıyla Vladimir Lucic maçın en skorer isimleri oldu.