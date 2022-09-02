Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERYazarlar Ünal Özüak Enerji kısıtlaması az daha ayağımıza takılıyordu
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Enerji kısıtlaması az daha ayağımıza takılıyordu

#Milli Takım#Eurobasket#NBA

Dün naçizane yaptığım turnuva mühendisliği doğrultusunda ne yapıyorduk?

Haberin Devamı

Vucevic’in eksikliğinde iyice kolay lokma haline gelen Karadağ’dan başlayarak final yoluna güller serpmek için, sırasıyla gruptaki herkesi yenerek lider bitirecektik...

Reklamcıların bile fark edip ‘enerjisi güzel takım’ dediği ekibin ‘koş koş 80+at sürümden kazan’ oynaması gerektiğinin sadece koçumuz farkında değil. Öyle kastı ki 72 sayı zor ürettik

LARKIN MÜDAHALE ETTİ

Dubljevic ve Simonovic gibi NBA adamlarını pota altına yerleştirip yüklendi Karadağ. Basketbol aklımızı başımıza toplayıp oyunu bir türlü açık alana taşıyamadık ama Melih ve tatsız kaotik gidişe kafası bozulan Larkin’in sıcak elleri sayesinde devre bitmeden oyunu yakaladık. İkinci yarı başında potaya uzak kaldığımız için 10 sayılık farkımızı rakibe kaptırınca enerji kısıtlamamıza Larkin müdahalesi gerekti. Dubljevic attığını sokunca Karadağ skorda burnumuzun dibine girdi.

Haberin Devamı

Son çeyrek ‘sokan kazanır’ şeklini alınca içerden dışarıdan ne yaptığını bilen rakip bizim çocuklara göre veteran sayılabilecek oyuncularının kaos deneyimiyle neredeyse maçımızı elimizden alacaklardı ama iğneyle oynayan Korkmaz adamımız Furkan maç sonu can alıcı üçlükleriyle geceyi kurtardı.

#Milli Takım#Eurobasket#NBA
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Türk futbolunun TSYD Kupası'na ihtiyacı var

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

Beşiktaş her maça müthiş başlıyor ama ya sonrası

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN
TÜM YAZARLARIMIZ