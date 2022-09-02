Enerji kısıtlaması az daha ayağımıza takılıyordu

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Vucevic’in eksikliğinde iyice kolay lokma haline gelen Karadağ’dan başlayarak final yoluna güller serpmek için, sırasıyla gruptaki herkesi yenerek lider bitirecektik...

Reklamcıların bile fark edip ‘enerjisi güzel takım’ dediği ekibin ‘koş koş 80+at sürümden kazan’ oynaması gerektiğinin sadece koçumuz farkında değil. Öyle kastı ki 72 sayı zor ürettik

LARKIN MÜDAHALE ETTİ

Dubljevic ve Simonovic gibi NBA adamlarını pota altına yerleştirip yüklendi Karadağ. Basketbol aklımızı başımıza toplayıp oyunu bir türlü açık alana taşıyamadık ama Melih ve tatsız kaotik gidişe kafası bozulan Larkin’in sıcak elleri sayesinde devre bitmeden oyunu yakaladık. İkinci yarı başında potaya uzak kaldığımız için 10 sayılık farkımızı rakibe kaptırınca enerji kısıtlamamıza Larkin müdahalesi gerekti. Dubljevic attığını sokunca Karadağ skorda burnumuzun dibine girdi.

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Son çeyrek ‘sokan kazanır’ şeklini alınca içerden dışarıdan ne yaptığını bilen rakip bizim çocuklara göre veteran sayılabilecek oyuncularının kaos deneyimiyle neredeyse maçımızı elimizden alacaklardı ama iğneyle oynayan Korkmaz adamımız Furkan maç sonu can alıcı üçlükleriyle geceyi kurtardı.