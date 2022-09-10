Çeyrek finalin yolu sert ve hızlı oynamaktan geçer

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Fransızlara karşı ne kadar sert olabileceğimiz maçın kazananını belirleyecek. Birinci önceliğimiz savunma olmalı. İspanya maçındaki gibi rakibe 19 hücum ribaundu verip rakibe pota altımızda voleybol oynatırsak hiç şansımız olmaz. Pota altını mutlaka dolu tutalım ve yayın dışına dizilip şut sıkma huyumuzdan da vazgeçelim.

A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) son 16 turunda bugün Fransa ile karşılaşacak. Almanya’nın başkenti Berlin’deki Mercedes-Benz Arena’da oynanacak maç, TSi 13.00’te başlayacak. NTV’den naklen yayınlanacak mücadeleyi kazanan takım, çeyrek finalde Sırbistan-İtalya maçının galibiyle karşılaşacak. Fransa Milli Takımı, tarihi boyunca atletik uzunlar ve çok iyi kısaların takımı olmuştur. Geçmişin Tony Parker’ı, bugünün Nando De Colo’su bu savımın kanıtlarıdır. Şükür ikisi de bugün oynayacağımız takımda yoklar. Ama yılların eskitemediği Thomas Heurtel, Elie Okobo, Evan Fournier gibi bir sürü pırpır adamları var. Peki biz Fransa’yı yenebilir miyiz? Elbette devirebiliriz, yeter ki şu 5 maddede özetleyeceğim ‘olmazsa olmaz’ları yerine getirelim...

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1- Öncelikle savunmaya odaklanmalıyız

Sert rakiplere karşı sıkıntı yaşayan, kırılgan ve çabuk dağılan bir takım olan Fransızlara karşı bizim ne kadar sert olabileceğimiz maçın kazananını belirleyecek. Takım halinde sadece yüzde 30 ile üçlük atıp, yüzde 70 ile serbest atış atıyor olmamız savunmaya odaklanmanın başka bir gereği.

2- Rakibe pota altında voleybol oynatmayalım

İspanya ile oynadığımız maçta rakibe 19 hücum ribaundu vermemiz, kaybetmemizdeki en önemli faktördü. İkinci şans topları maçın kaderini belirledi. Bugün de Fransızlara pota altımızda voleybol oynatırsak işimiz çok zor olur.

3- Furkan ve Cedi daha fazla inisiyatif almalı

Onların NBA oyuncuları; Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), Theo Maledon (Oklahoma City Thunder), Evan Fournier (New York Knicks) ve Timothe Luwawu-Cabarrot (Atlanta Hawks) ile bizimkileri teraziye koyduğun zaman verimlilik olarak maalesef ağır basan taraf onlarınki. Sinirlerini daha iyi kontrol eden Furkan Korkmaz ve Cedi Osman’ın fazlasıyla inisiyatif aldıkları bir maç olmalı bugün.

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4- Alperen’i mutlaka pota altına yerleştirelim

Bir kere artık şu yayın dışına dizilip şut sıkmaktan vazgeçelim. Beş oyuncuyla birden dışarıda olduğu için şutun kaderini seyrediyoruz; onlar da ribaund alıp hızlı hücuma geçiveriyorlar. Alperen Şengün’ü ve hatta Ercan Osmani’yi pota altına yerleştirip alverleri yapalım. En iyi Şehmus Hazer’in yaptığı, diğerlerinin de yapmak zorunda olduğu çembere gitmeyi mutlaka yapalım çünkü Fransız savunması faul yapmaya teşne.

5- Hatalara aldırma, tempolu oyna

Saatin 12.00’sine filan bakmayıp salonu dolduracak olan gurbetçi taraftarımızla beraber onları da küstürmeden üçe beşe bakmadan, takımı kasmadan olası hatalara aldırmadan, ya Herrü ya Merrü diyerek ilk hava atışıyla basketbolun hızlı tempolusunu oynayarak salonu yangın yerine çevirelim. Berlin’de Türkçe konuşulsun. Bilmem anlatabiliyor muyum.