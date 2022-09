Ömer Onan'dan FIBA'ya Fransa maçı tepkisi! 'Beceriksizlik...'

Haberin Devamı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Ömer Onan, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan ile oynanan müsabaka ve yarınki Fransa maçı hakkında İHA'ya açıklamalarda bulundu.

“FIBA’nın turnuvanın genelinde çok büyük organizasyon eksikleri var”



Gürcistan'da kendileri için önemli şeyin milli takım kafilesinin güvenliği olduğuna dikkat çeken Ömer Onan, “FIBA’nın yetkilileri, güvenliğimizi en üst seviyede sağlayacaklarının garantisi verdikten sonra biz devam etme kararını aldık. Orada o anları izleyenler, bu duruma şahit olanlar tarihe not düşsünler. Biz tavrımızın ve söylemlerimiz hala arkasındayız. FIBA ile yazışmalarımızda da bunu belirttik. Ama sadece bizimle alakalı olan durumda değil, FIBA’nın turnuvanın genelinde çok büyük organizasyon eksikleri var. Şimdi önümüzde Almanya’da çok büyük bir maç bizi bekliyor. Tüm yoğunluğumuzu ve konsantrasyonumuzu oraya yöneltmiş durumdayız” şeklinde konuştu.



“Bu durum FIBA’nın beceriksizliği, iş bilmezliğidir”



Yarın Fransa ile oynanacak son 16 turu müsabakasının saati ile alakalı sorulan soruya da cevap veren Ömer Onan, “Almanya’daki maç ile alakalı orada yaşayan ve bizi takip edecek olan vatandaşlarımıza da bir çağrımız var. Almanya’da en fazla seyirciye sahip olabilecek takım, Almanya’dan sonra biliyoruz ki Türkiye’dir. Her ne kadar maçı çok anlamsız bir şekilde saat öğlen 12.00’ye koymalarına rağmen biz yine gidip müthiş bir mücadele vereceğiz. Ben inanıyorum ki Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi takımımızı yine yalnız bırakmayacaklar. Saat kaç olursa olsun salonu dolduracaklarına inanıyorum. Bu durum tamamen FIBA’nın beceriksizliği, iş bilmezliğidir. Olimpiyat finali oynamış Fransa ile maçın oynanacağı ülkede en fazla seyirci veya vatandaşa sahip Türkiye’nin maçını öğlen 12.00’ye koymak nereden bakarsanız bakın beceriksizliktir. Sanırım bu bir kamera şakası, biz artık söyleyecek söz bulamıyoruz” diye konuştu.

FIBA'DAN MAÇ SAATİ AÇIKLAMASI

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2022'nin hakem yönetimi ile ilgili yapılan sorgulamalar sonrasında FIBA bazı konuları onadı.



FIBA, etkinliğin grup aşamasında meydana gelen iki ciddi hakem hatasını kabul etti. FIBA tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:



Bunların ilki, Litvanya ve Almanya arasındaki B Grubu maçında, teknik faulün ardından hakemlerin ve sayı masasının hak edilen bir serbest atışı vermemesi üzerine meydana geldi. Bunun üzerine FIBA, üç oyun yetkilisinin ve oyun komiserinin etkinliğin sonuna kadar görev yapmayacağına karar verdi.



İkincisi ise Türkiye-Gürcistan maçındaki zaman işleyişi hatasıydı. Hassas zamanlama sistemi kayıtlarının uzman analizinin ardından, oyun saatinin yetkililer tarafından durdurulmasına rağmen, hakemin arkasındaki özel cihazın, sahadaki bir olay sırasında oyuncuları ayırmaya çalışan hakemin arkasındaki cihazın oyunculardan biri tarafından yanlışlıkla çalıştırıldığı sonucuna vardı.



FIBA, EuroBasket görevlilerinin yüksek düzeyde performans göstermeleri için hakemlerin bağımsız değerlendirmelerinin yanı sıra kapsamlı maç öncesi ve sonrası bireysel değerlendirmeleri de dahil olmak üzere, onların sürekli olarak gelişmelerini sağlamak için bir dizi ilave önlem almaktadır.



FIBA, müsabaka boyunca gerekli tüm önlemleri alarak yetkililerin performansını değerlendirmeye devam edecek, ancak maç öncesi, sırası ve sonrasında görevlilerinin suistimal edilmesini kabul etmeyecektir. FIBA, tüm paydaşlarını, yetkililerin de, oyuncuları gibi, sahada görev yapabilmeleri için uygun ortamı korumaya çağırmaktadır.



Yarın başlayacak olan Final Etabı'nda görev alacak yetkililerin seçimi ise tamamlandı ve Berlin'de görev yapmak üzere 44 hakemden 20'si seçildi. Tüm bu hakemler, Avrupa'nın en iyi oyuncularının kendi yerel liglerinde haftalık olarak mücadele ettiği maçları yönetmektedir. Ayrıca 36 EuroBasket, 12 Dünya Kupası ve 12 Olimpiyat oyunu deneyimine sahip kişilerdir.